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Interview with Dr Yirga Gelaw Part 1

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Dr Yirga Gelaw

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Published 9 July 2018 at 5:21pm, updated 9 July 2018 at 5:43pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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ዶ/ር ይርጋ ገላው በፐርዝ ከርተን ዩኒቨርሲቲ መምህር ንጉስ ላሊበላ በ12 ክፍለ ዘመን ስላሳነጻቸው ውቅር አብያተ ክርስትያናት እና ሰለ አፍሮ አይገባ መስቀል አውግተውናል። ንጉስ ላሊበላ አብያተ ክርስትያናቱን ሲያሳነጽ ለንገስናው መቀመጫነት ለስለጣኑ መገለጫ አልነበረም። ይልቁንም ኢትዮጵያ የአለም ሁሉ እምብርት ናት የሚለውን የእግዚአብሄር ፈቃድ ተገባራዊ ለማደረግ በሚል እሳቤ ነበር ብለውናል።

Published 9 July 2018 at 5:21pm, updated 9 July 2018 at 5:43pm
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