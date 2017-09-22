Life and Legacy: Prof Ephraim Isaac – Pt 3

Life and Legacy: Prof Ephraim Isaac – Pt 3

Prof Ephraim Isaac Source: Courtesy of EI

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ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ በክፍል ሶስት የማጠቃለያ ግለ-ሕይወት ትረካቸው፤ ስለ ዕርቀ-ሰላም ጥረቶቻቸውና ሚናዎቻቸው ይናገራሉ።

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