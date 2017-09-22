Life and Legacy: Prof Ephraim Isaac – Pt 3

Life and Legacy: Prof Ephraim Isaac – Pt 3Play28:31Prof Ephraim Isaac Source: Courtesy of EIGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.06MB) ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ በክፍል ሶስት የማጠቃለያ ግለ-ሕይወት ትረካቸው፤ ስለ ዕርቀ-ሰላም ጥረቶቻቸውና ሚናዎቻቸው ይናገራሉ።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ