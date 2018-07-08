Life and Legacy: Prof Getachew Haile – Pt 3

Collegeville, Minnesota Source: Courtesy of GH
Published 8 July 2018 at 10:30pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ በመንፈሳዊና ዓለማዊ ዕውቀት ተጠባቢነት ለሊቀ ሊቃውንትነት የበቁ ናቸው። የዕውቀት ጭማቂያቸውን ከደርዘን በላይ ለሕትመት በበቁ መጻሕፍቶቻቸው ላይ አስፍረዋል። ለበርካታ ማለፊያ አስተዋጽዖዎቻቸውም ከኢትዮጵያውያንና ከውጭ አገር ድርጅቶች ከግማሽ ደርዘን ያለፉ የክብር ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል። በክፍል ፫ ዝግጅታችን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ በወታደራዊው ሥልጣነ መንግሥት በያዘበት የአብዮት ወቅት በወታደሮች ከተርከፈከፉባቸው ጥይቶች ሕይወታቸውን ባያጡም በአንዲት ጥይት ቆስለው ዳግም መራመድ ሊሳናቸው በቅቷል። በሳቢያውም፤ እንደምን ለሕክምና ወደ አገረ እንግሊዝ፤ ሲልም ወደ አገረ አሜሪካ ዘልቀው ግላዊ ሕይወትና የምርምር ሥራ ጅማሯቸው እንደቀጠሉ ያወጋሉ። በክፍል ፬ ዝግጅታችን ጥንታውያኑ መንፈሳዊ መጻህፍትና አፈ ታሪኮች በኢትዮጵያ ታሪክና ማንነት ላይ ያሳረፏቸውን አሻራዎች እናነሳለን።
Published 8 July 2018 at 10:30pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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