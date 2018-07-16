Life and Legacy: Prof Getachew Haile – Pt 4

Source: Courtesy of PD
Published 16 July 2018 at 5:44pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ በመንፈሳዊና ዓለማዊ ዕውቀት ተጠባቢነት ለሊቀ ሊቃውንትነት የበቁ ናቸው። የዕውቀት ጭማቂያቸውን ከደርዘን በላይ ለሕትመት በበቁ መጻሕፍቶቻቸው ላይ አስፍረዋል። ለበርካታ ማለፊያ አስተዋጽዖዎቻቸውም ከኢትዮጵያውያንና ከውጭ አገር ድርጅቶች ከግማሽ ደርዘን ያለፉ የክብር ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል። በክፍል ፬ የንግሥተ ሳባ ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክና ኢትዮጵያዊ ማንነት ከመቅረጽ አኳያ ያበረከተውን ሚና፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ መካከል ተፈጥረው ባሉት ልዩነቶች ላይ አተያይና ምክረ ሃሳባቸውን ያጋራሉ። በክፍል ፭ ዝግጅታችን ያለፉ የሕይወት አሻራዎቻቸውን ትውስታዎች በምልሰት ያስቃኙናል።
Published 16 July 2018 at 5:44pm
By Kassahun Seboqa
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