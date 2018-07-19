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Life and Legacy: Prof Getachew Haile – Pt 5

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Life and Legacy: Prof Getachew Haile – Pt 5

አሜሪካን በመጣን በዓመቱ Source: Courtesy of GH 'አንዳፍታ ላውጋችሁ'

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Published 19 July 2018 at 1:40pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ በመንፈሳዊና ዓለማዊ ዕውቀት ተጠባቢነት ለሊቀ ሊቃውንትነት የበቁ ናቸው። የዕውቀት ጭማቂያቸውን ከደርዘን በላይ ለሕትመት በበቁ መጻሕፍቶቻቸው ላይ አስፍረዋል። ለበርካታ ማለፊያ አስተዋጽዖዎቻቸውም ከኢትዮጵያውያንና ከውጭ አገር ድርጅቶች ከግማሽ ደርዘን ያለፉ የክብር ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው፤ በክፍል ፭ የማጠቃለያ ዝግጅታችን፤ የግብፅ፣ አውሮፓና አሜሪካ ትውስቶቻችቸውን ያነሳሉ። ለኢትዮጵያ፣ ለሕዝብና ለቤተሰባቸው ያሏቸውን መልካም ምኞቶች ይገልጣሉ። ለውድ ባለቤታቸው ወ/ሮ ምሥራቅ አማረ ያላቸውን ተመን የለሽ ጥልቅ ፍቅር ያንጸባርቃሉ። ከሕልፈተ ሕይወታቸውም በኋላ በቋሚዎች ዘንድ እንደምን ቢታሰቡ እንደሚሹም ይናገራሉ።

Published 19 July 2018 at 1:40pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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