Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2

ለረድዔት ተግባር ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀው ሕይወታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለፈው የአሜሪካ የምክር ቤት አባል ሚኪ ሊላንድ ግብር የላቀ ከበሬታ እንዲያገኝ ጥረዋል። ስኬትም ገጥሟቸዋል።
Mickey Leland's Children Home in Addis Ababa, August 4, 1990 Source: Courtesy of public domain
በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት የነበሩት መንግሥቱ ኃይለማርያም ሳይቀሩ ተቀብለው አነጋግረዋቸዋል።
The Ethiopian Actress and Model meets with Ethiopian President Mengistu H.Mariam in order for the president to honor Mickey Leland. Source: Ethiopian Press in 1990
የፓን-አፍሪካኒዝም ዓላማ አራማጅ እንደመሆናቸውም ከአፍሪካውያን መሪዎች ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል።
Human rights advocate Yeharerwerk Gashaw sharing with Mandela and Mobutu in Dallas, Texas Source: Courtesy of FK
Yeharerwerk Gashaw met with Vice-President Augustaus Aikhomu on September 22, 1990 at the State House in Lagos Nigeria. Source: Courtesy of FK
የመንግሥቱ ኃይለማርያም የአገዛዝ ሥርዓት በኢሕአዴግ አገዛዝ ሲተካና ኤርትራም ሉዓላዊት አገር ስትሆን፤ ኢትዮጵያውያን የጦር ምርኮኞችን ለማስፈታት ኤርትራ ድረስ ዘልቀው ከፕሬዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂና የጦር ምርኮኞች ጋር ተነጋግረዋል።
Yeharerwerk Gashaw with Ethiopian POWs Source: Courtesy of public
አሁን በቅርቡም የኢትዮጵያ ጉዳይ በብርቱ አሳስቦኛል ብለው ተነስተው ከቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ከነበሩት ኽርማን ኮኸን ጋርም ‘ምን መደረግ አለበት?’ ሲሉ መክረዋል።
ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት እንዲፈጠር አሜሪካ ልዩ ሚና እንድትጫወት ምክረ ሃሳባቸውን ለኮኸን አቅርበዋል።