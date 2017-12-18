SBS Amharic

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2

SBS Amharic

Life and Legacy: Prof Ephraim Isaac – Pt 2

Herman Cohen, former US Assistant Secretary of State for African Affairs (L), and Yeharerwerk Gashaw (R) Source: Courtesy of YWG

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 December 2017 at 12:36am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ዓለም አቀፍ ሞዴል የሐረርወርቅ ጋሻው፤ በክፍል አንድ ግለ ሕይወት ትረካቸው ከትውልድ ቀዬአቸው ቀላዳንባ-ሐረር ተነስተው አሁን መኖሪያ አድረገዋት ወዳለችው አገረ አሜሪካ እንደምን ጠቅልለው እንደሠፈሩ ነግረውናል። በሂደቱም ወደ ሞዴልነት ሙያ እንዴትና መቼ እንደተሰማሩም ነቅሰው አውግተውናል። የማጠቃለያ ክፍል ሁለት ትረካቸው የሚጀምረው ዓለም አቀፍ የሞዴልነቱ ሚና ያላበሳቸውን ሞገስ እንደምን ለፖለቲካዊ፣ ሰብዓዊና ምግባረ ሰናይ ጉዳዮች እንዳዋሉት ነው።

Published 19 December 2017 at 12:36am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ለረድዔት ተግባር ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀው ሕይወታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለፈው የአሜሪካ የምክር ቤት አባል ሚኪ ሊላንድ ግብር የላቀ ከበሬታ እንዲያገኝ ጥረዋል። ስኬትም ገጥሟቸዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2
Mickey Leland's Children Home in Addis Ababa, August 4, 1990 Source: Courtesy of public domain


በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት የነበሩት መንግሥቱ ኃይለማርያም ሳይቀሩ ተቀብለው አነጋግረዋቸዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2
The Ethiopian Actress and Model meets with Ethiopian President Mengistu H.Mariam in order for the president to honor Mickey Leland. Source: Ethiopian Press in 1990


የፓን-አፍሪካኒዝም ዓላማ አራማጅ እንደመሆናቸውም ከአፍሪካውያን መሪዎች ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2
Human rights advocate Yeharerwerk Gashaw sharing with Mandela and Mobutu in Dallas, Texas Source: Courtesy of FK


Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2
Yeharerwerk Gashaw met with Vice-President Augustaus Aikhomu on September 22, 1990 at the State House in Lagos Nigeria. Source: Courtesy of FK


የመንግሥቱ ኃይለማርያም የአገዛዝ ሥርዓት በኢሕአዴግ አገዛዝ ሲተካና ኤርትራም ሉዓላዊት አገር ስትሆን፤ ኢትዮጵያውያን የጦር ምርኮኞችን ለማስፈታት ኤርትራ ድረስ ዘልቀው ከፕሬዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂና የጦር ምርኮኞች ጋር ተነጋግረዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 2
Yeharerwerk Gashaw with Ethiopian POWs Source: Courtesy of public


አሁን በቅርቡም የኢትዮጵያ ጉዳይ በብርቱ አሳስቦኛል ብለው ተነስተው ከቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ከነበሩት ኽርማን ኮኸን ጋርም ‘ምን መደረግ አለበት?’ ሲሉ መክረዋል።

ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት እንዲፈጠር አሜሪካ ልዩ ሚና እንድትጫወት ምክረ ሃሳባቸውን ለኮኸን አቅርበዋል።  

Share

Latest podcast episodes

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው