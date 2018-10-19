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Minister Dagmawit Moges: How Can A Woman Succeed in Ethiopian Politics?

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Dagmawit Moges: Ethiopian Woman in Politics

Dagmawit Moges Source: SBS Amharic

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Published 19 October 2018 at 4:44pm, updated 22 October 2018 at 7:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ዳግማዊት ሞገስ፤ ከሳምንት ዕድሜ በፊት ሐዋሳና አዲስ አበባ ላይ ስንገኛ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ነበሩ። ይትባሃሉ ‘በፖለቲካ ዓለም አንድ ሳምንት ረጅም ጊዜ ነው’ እንዲል፤ ሰሞኑን የትራንስፖርት ሚኒስትርና የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የካቢኔ አባል ሆነዋል።በችሮታ ሳይሆን በምዘና።

Published 19 October 2018 at 4:44pm, updated 22 October 2018 at 7:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
 የመሪነት ዕሳቤ ውስጣቸው የሰረጸው ገና ለጋ ወጣት ሳሉ ነው።የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆነው የተማሪዎች ማኅበር አቁመው የመጀመሪያዋ ፕሬዚደንት ሆነዋል።

“መሪነት በችሮታ አይሰጥም፤ የሚወሰድ ነው።” ብለው ያምናሉ።

“መሪነት በችሮታ አይሰጥም፤ የሚወሰድ ነው።”
የልጅነት ሕልማቸው የአመራር ወንበራቸውን ፒያሳ ህንፃ ላይ ማድረግ ነበር። የፒያሳ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ከሰሞነኛ ርዕሰ ዜናነት ሳያልፍ ቀረና ያ አልሆነም።

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Dagmawit Moges Source: SBS Amharic


ግና ብዙም ሳይርቁ፤ ትንሽ ፈንጠር ብለው የመጀመሪያዋ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴት ምክትል ከንቲባ ሆነዋል። ቀን ቆርጠን የተነጋገርነውም እዚያው የማዘጋጃ ቤቱ ቢሮአቸው ውስጥ ነው።

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Addis Ababa City Hall Source: SBS Amharic


የረፋዷ የአገር ቤት ጸሐይ ለቢሮአቸው ያለስስት ብርሃኗን ለግሳ ድምቀትን አላብሳላቸዋለች። የግድግዳው ክሪም ቀለም በጥንቃቄ ከተመረጠው የስጋጃ ምንጣፍና አገርኛ ትንቡኬ መቀመጫ ጋር ተስማምተው ክፍሉን ሞገስ አላብሰውታል። ጥጋቱ ላይ ዘለግ ብለው የወጡትና የጽህፈት ጠረጴዛቸው ፊት ለፊት ተዛንቀው የተቀመጡት ባለ ሕብረ ቀለማት አበቦች ተሰናስለው ቢሮውና ወንበሩ በእንስት የተያዙ መሆኑን ይመሰክራሉ። ውስጣዊ ስክነትን ያላብሳሉ።

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Dagmawit Moges Source: SBS Amharic


ዳግማዊትም ነቃና ዘና እንዳሉ ነበር ስለ SBS የምስረታ ታሪክና አስተዋጽዖዎች፣ ዲሞክራሲ በአገረ አውስትራሊያ በግብር ላይ እንደምን እየዋለ እንዳለ አዋዝተን፤ የሐዋሳውን የኢሕአዴግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ በቅንጭቡ ነቅሰን፤ የኢትዮጵያውያን ሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ በእሳቸው ሕይወት ዙሪያ ቃኝተን ወደ ቃለ ምልልሳችን የገባነው።   

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Dagmawit Moges and Kassahun Seboqa Source: SBS Amharic


   

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