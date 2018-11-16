Our Embassy Kowtowed to No One: Ambassador Kuma Demeksa Tokkon

Ambassador Kuma Demeksa Tokkon Source: Courtesy of KDT
Published 16 November 2018 at 6:57pm, updated 30 November 2018 at 2:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
በጀርመን የኢፌዴሪ አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ ቶኮን፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በጀርመኗ ቻንስለር አንግለ መርከል ጋባዥነት ኦክቶበር 30 በበርሊን ስላደረጉት ጉብኝትና ኦክቶበር 31 በአውሮፓ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በፍራንክፈርት ያካሄዷቸውን ውይይቶች ያነሳሉ። በፍራንክፈርቱ ታዳሚ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በኤምባሲው አሰራር፣ ሰንደቅና አርማን አስመልክቶ የተነሱ ቅሬታዎች ላይ ምላሽ ይሰጣሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ባለው የለውጥ ሂደት ላይም ግላዊ ተሳትፏቸውንና አካሄዱን አስመልክተው ይናገራሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አመራር ኢትዮጵያን ወደ አደገ ደረጃ የሚያሸጋግር፣ ዴሞክራሲያዊ ባሕል እንዲያብብ የሚያደርግ፣ መጠላላትና መጠፋፋትን የሚያስወግድ አካሄድ ነው ብለውም ያምናሉ።
Published 16 November 2018 at 6:57pm, updated 30 November 2018 at 2:23pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share