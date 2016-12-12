Panel discussion: One Community, One Tournament? Pt 1

Sisay Tadesse (Top Left), Adamu Tefera (Top Right), From left to right Amare Zewdie, Lema Kibret, Demis Seyoum, Sisay Kebede, and Mohammed Yusuf Source: SBS Amharic, ST and AT
Published 12 December 2016 at 3:17pm, updated 12 December 2016 at 4:18pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፣ አቶ ሲሳይ ታደሰ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ምክትል ፕሬዚደንት፣ አቶ መሐመድ ዩሱፍ፤ የቪክቶሪያ የስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚደንት፣ አቶ አማረ ዘውዴ፤ የቪክቶሪያ የስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ፣ አቶ ለማ ክብረ የቪክቶሪያ የስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል፣ አቶ ደምስ ስዩም፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ የስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት፣ አቶ ሲሳይ ከበደ፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ የስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን ሥራ ስፈጻሚ ኮሚቴ አባል፤ መጪውን የ2016 የእግር ኳስ ቶርናመንት እንደምን የማኅበረሰቡ ማኅበርና የስፖርት ፌዴሬሽኑ በጋራ ማዘጋጀት እንደሚቻላቸው አተያይቸውን ያንጸባርቃሉ።
Published 12 December 2016 at 3:17pm, updated 12 December 2016 at 4:18pm
By Kassahun Seboqa
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