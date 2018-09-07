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Public Policy: Dr Tsegaye Degineh

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Public Policy: Dr Tsegaye Degneh

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Published 7 September 2018 at 8:20pm, updated 7 September 2018 at 8:25pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ፤ የፕሮጄክት ማኔጅመንትና የምጣኔ ሃብት ባለሙያ፤ የዓለም አቀፍ ጂ-ጁትሱ ፌዴሬሽን የሥነ ምግባር ኮሚሽን ምክትል ሊቀ መንበርና የአፍሪካ ጂ-ጁትሱ ማኅበር ምክትል ፕሬዚደንት፤ በጀርመን መርሰዲ ቤንዝ የሰው ኃይል ዲፓርትመንት የብዝሃነት ሥራ አስኪያጅ፤ “ትግበራዊ ተሞክሮ – ከጀርመን ” በሚል ርዕሰ ከጀርመን የፖሊሲ ተሞክሮ አንጻር ለኢትዮጵያ ይጠቅማል በማለት ለጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ የላኩትን ባለ 12 ነጥብ የፖሊሲ ጥቆማ ሃሳቦችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 7 September 2018 at 8:20pm, updated 7 September 2018 at 8:25pm
By Kassahun Seboqa
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