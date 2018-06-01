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Ramadan Mubarak: Rukeya Mohammed

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Published 1 June 2018 at 1:40pm
By Martha Tsegaw
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ወይዘሮ ሩቂያ መሐመድ፤ የረመዳን ጾም የምግብ አዘገጃጀት ዓይነቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 1 June 2018 at 1:40pm
By Martha Tsegaw
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"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

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