Ramadan Mubarak: Rukeya Mohammed

SBS AmharicOther ways to listen Ramadan Mubarak: Rukeya MohammedPlay09:17SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of FlickrGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17MB)Published 1 June 2018 at 1:40pmBy Martha TsegawSource: SBS ወይዘሮ ሩቂያ መሐመድ፤ የረመዳን ጾም የምግብ አዘገጃጀት ዓይነቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 June 2018 at 1:40pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው