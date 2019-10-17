“ጠ/ሚ/ር ዐቢይ አሕመድ በሱዳን ላስገኙት ሰላም 10 የኖቤል ሽልማት ቢሰጣቸው ደስ ይለኝ ነበር። ይህቺ ኤርትራ የምትባለው ነገር ግን ደስ አላለችኝም።” - ሳላህ ጋዲ ጆሃር
Saleh Gadi Johar Source: Courtesy of SGJ
Published 17 October 2019 at 4:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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ሳላህ ጋዲ ጆሃር፤ ደራሲ፣ የawate.com መሥራችና አሳታሚ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ ለኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ስምምነት ላበረከቷቸው አስተዋጽዖዎች የ2019 የኖቤል ሰላም ሽልማት ተሸላሚ መሆንን አስመልክተው በኤርትራዊነታቸው ያላቸውን አተያይ ያጋራሉ።
Published 17 October 2019 at 4:59pm
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