SBS Amharic

“ጠ/ሚ/ር ዐቢይ አሕመድ በሱዳን ላስገኙት ሰላም 10 የኖቤል ሽልማት ቢሰጣቸው ደስ ይለኝ ነበር። ይህቺ ኤርትራ የምትባለው ነገር ግን ደስ አላለችኝም።” - ሳላህ ጋዲ ጆሃር

SBS Amharic

Interview with Saleh Gadi Johar

Saleh Gadi Johar Source: Courtesy of SGJ

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 17 October 2019 at 4:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages

ሳላህ ጋዲ ጆሃር፤ ደራሲ፣ የawate.com መሥራችና አሳታሚ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ ለኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ስምምነት ላበረከቷቸው አስተዋጽዖዎች የ2019 የኖቤል ሰላም ሽልማት ተሸላሚ መሆንን አስመልክተው በኤርትራዊነታቸው ያላቸውን አተያይ ያጋራሉ።

Published 17 October 2019 at 4:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ