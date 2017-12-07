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Trump recognises Jerusalem as Israeli capital

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Trump recognises Jerusalem as Israeli capital

US and Israeli flags projected on the wall of Jerusalem’s Old City Source: AAP

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Published 7 December 2017 at 2:24pm
By Greg Dyett
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ፤ ለኢየሩሳሌም የእሥራኤል መዲናነት ዕውቅና በመቸር ለአሠርት ዓመታት የነበረውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ ቀይረዋል። አቶ ትራምፕ ውሳኔው ከቶውንም ሊከወን ይገባ የነበረው ከረጅም ጊዜያት በፊት እንደነበርና ከእሳቸው በፊት የነበሩት መሪዎች ግና ይህን ማድረግ የተሳናቸው መሆኑን ገልጠዋል። ለውሳኔያቸው የተሰነዘሩት አጸፋዎች ግና እጅጉን ፈጣንና የሚጠበቁም ነበሩ።

Published 7 December 2017 at 2:24pm
By Greg Dyett
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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