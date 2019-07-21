SBS Amharic

“የፌዴራል መንግሥቱ እጅ መጠምዘዝ አይፈልግም፤ ቢፈልግም ክልሉ እጁ የሚጠመዘዝ አንዳልሆነ ማንም ሰው ሊረዳ ይገባል።” - ኮሚሽነር አበረ አዳሙ

SBS Amharic

Interview with Commissioner Abere Adamu

Commissioner Abere Adamu Source: Courtesy of PD

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 July 2019 at 3:37pm, updated 21 July 2019 at 3:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages

የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን - ኮሚሽነር አበረ አዳሙ፤ ሰኔ 15 በአማራ ክልል አመራሮች ላይ የተፈጸሙትን ግድያዎች ተከትሎ በሕግ ቁጥጥር ስለዋሉ ተጠርጣሪዎች፣ የፖሊስ ምርመራ ሂደትና የፍትሕ ጉዳዮችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 21 July 2019 at 3:37pm, updated 21 July 2019 at 3:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ