** የሊብራል ምክር ቤት አባሏ ግላዲስ ሉ በከበባቸው ውዝግብ ሳቢያ ጫና እያደረባቸው ነው ... ** ኒውዝላንድ የሁለተኛ ዙር የመሣሪያ ባለቤትነት ሕግ ክለሳ ለማድረግ ወጠነች ...
Chisholm議席自由黨候選人廖嬋娥議員. Source: AAP
Published 13 September 2019 at 7:14pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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** የሊብራል ምክር ቤት አባሏ ግላዲስ ሉ በከበባቸው ውዝግብ ሳቢያ ጫና እያደረባቸው ነው ... ** ኒውዝላንድ የሁለተኛ ዙር የመሣሪያ ባለቤትነት ሕግ ክለሳ ለማድረግ ወጠነች ...
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