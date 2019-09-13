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** የሊብራል ምክር ቤት አባሏ ግላዲስ ሉ በከበባቸው ውዝግብ ሳቢያ ጫና እያደረባቸው ነው ... ** ኒውዝላንድ የሁለተኛ ዙር የመሣሪያ ባለቤትነት ሕግ ክለሳ ለማድረግ ወጠነች ...

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News Bulletin 1309

Chisholm議席自由黨候選人廖嬋娥議員. Source: AAP

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Published 13 September 2019 at 7:14pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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** የሊብራል ምክር ቤት አባሏ ግላዲስ ሉ በከበባቸው ውዝግብ ሳቢያ ጫና እያደረባቸው ነው ... ** ኒውዝላንድ የሁለተኛ ዙር የመሣሪያ ባለቤትነት ሕግ ክለሳ ለማድረግ ወጠነች ...

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