1,200 قتيل حصيلة الهجمات في إسرائيل وأكثر من 260 ألف شخص نزحوا داخل غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الاسرائيلي الأربعاء أن 1,200 إسرائيلي قتلوا في الحرب ضد حماس منذ شنت الحركة الفلسطينية هجومها المباغت صباح السبت، علماً بأن الحصيلة السابقة كانت تفيد بسقوط أكثر من 1000 قتيل.

Israel Strikes And Seals Off Gaza

Aftermath of israeli air strikes in Gaza on October 10, 2023. Israeli air strikes hammered Gaza on Tuesday, razing entire districts and filling morgues with dead Palestinians as Israel took revenge for the Hamas assaults that have triggered some of the worst blood-letting in 75 years of conflict. Photo by Ramez Habboub/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Habboub Ramez/ABACA/PA/Alamy

أضاف المتحدث جوناثان كونريكوس في فيديو نشر على منصة إكس أن الهجوم خلف "أكثر من 2700 جريح" في الجانب الإسرائيلي.

وتسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

وأوقعت المواجهات العنيفة آلاف القتلى في الجانبين منذ أن شنت حركة حماس عملية مباغتة السبت ردت عليها إسرائيل بحملة قصف.
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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث لبياناته الثلاثاء "يُعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".

وكان قد نزح قرابة 3000 شخص "خلال عمليات تصعيد سابقة" قبل السبت.

وقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، فيما أفاد مسؤولو حماس بسقوط 900 قتيل منذ بدء الضربات الجوية.

ودمرت عمليات القصف أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، على ما قالت أوتشا نقلا عن مصادر فلسطينية.

ولجأ قرابة 175,000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
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وأكثر من 14,500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74,000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

وقالت إن عدد النازحين داخل غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".

وحذرت أوتشا من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.

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نشر في: 11/10/2023 4:09pm
المصدر: AFP

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