ما هو المبلغ الذي تحتاجه لتقاعد مريح في أستراليا؟

نُشر بحث جديد يقول أن الأستراليين "أُميّون مالياً" عندما يتعلق الأمر بالتقاعد والتكلفة الفعلية له، فكيف يمكنك إعداد نفسك مالياً لتقاعد أفضل؟

A middle aged man using laptop with a woman looking over shoulder and documents spread on the table.

การวิจัยจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน เอเอ็มพี พบว่าผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจำนวนมากไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ Source: Getty / Johnny Greig

Key Points
  • بحث جديد يشير إلى افتقار الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً وما فوق إلى فهم الأمور المالية للتقاعد.
  • ثلاثة من كل خمسة أستراليين تمنوا لو أنهم بدأوا التخطيط في وقت مبكر للتقاعد.
  • تقدر جمعية صندوق التقاعد الأسترالية، أن الأشخاص غير المتزوجين يحتاجون إلى 595 ألف دولار من مدخرات التقاعد.
يحلم العديد من الأستراليين بتقاعدٍ مريح مع دخل جيد، فوفقاً لبحث أجرته شركة الخدمات المالية AMP وجدت أن الأستراليين ينفقون أكثر بعد التقاعد، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة المالية عندما يتعلق الأمر بذلك.

وجدت شركة AMP أن ثلاثة من كل أربعة أستراليين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق لم يطلبوا المشورة المالية للتخطيط للتقاعد، وثلاثة من كل خمسة يتمنون لو أنهم بدأوا التخطيط للتقاعد في وقت مبكر من حياتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة AMP، أليكسيس جورج، أن عدداً متزايداً من الأستراليين يواجهون تحديات في طريقهم إلى التقاعد.
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هل تحتاج إلى مليون دولار لتتمكن من التقاعد؟

رصيد التقاعد الخاص بك هو الرقم الرئيسي الذي عليك التحقق منه عندما يتعلق الأمر بالتقاعد، والذي يمكنك معرفته عبر موقع ATO Super Fund الإلكتروني.

فأن التقديرات حول المبلغ اللازم للتقاعد المريح تختلف تبعاً لعدة عوامل، وقد تم تداول مبلغ مليون دولار على نطاق واسع بالنسبة إلى هذا الموضوع.

وقال مات جرودنوف، كبير الاقتصاديين في معهد أستراليا: "ما قد تحتاجه للتقاعد أو ما قد تعتقد أنه مريح، قد يعتقده شخص آخر أقل من اللازم أو أكثر من اللازم".

وقال غرودنوف إن تقدير قيمة مبلغ التقاعد بمليون دولار ليس دقيقاً، وبالنسبة لمعظم الأستراليين، تنخفض تكاليف المعيشة عند التقاعد.

وأشار أيضاً إلى أن معظم المتقاعدين سيكونون مؤهلين للحصول على شكل من أشكال المعاشات التقاعدية الحكومية.
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في حين أظهر معيار التقاعد التابع لجمعية صندوق التقاعد الأسترالية (ASFA) أنه للحصول على تقاعد مريح، سيحتاج الأشخاص غير المتزوجين إلى 595 ألف دولار من مدخرات التقاعد، أم الأزواج سيحتاجون إلى 690 ألف دولار.

وتقدر ASFA الحد الأدنى للتكلفة السنوية للتقاعد المريح بـ 50,207 دولاراً للأفراد و70,806 دولاراً للأزواج.

كما أصدرت مجموعات حقوقية للدفاع عن صناديق التقاعد في أستراليا أهدافاً بما يخص هذا، حيث قدرت أن العزاب يحتاجون إلى توفير 317,000 دولار عند بلوغهم 65 عاماً، بينما سيحتاج الأزواج إلى 425,000 دولار للتقاعد "المتوسط".

وقال كزافييه أوهالوران، مدير منظمة Super Consumers Australia، إن معظم الناس يسعون إلى الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد.

واختتم حديثه موضحاً "هناك شيء آخر مهم يجب أخذه في الاعتبار وهو ما إذا كنت تمتلك منزلك عند التقاعد، لأننا وجدنا خلال عملنا أن مبلغ المال الذي تحتاجه إذا كنت مستأجراً أعلى بكثير مقارنةً بمن يملك منزلاً."

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نشر في: 4/10/2023 12:21pm
By Jessica Bahr
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS
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