هل تعرف شروط حصولك على راتب تقاعدي داخل أستراليا أو خارجها؟

النقاط الرئيسية: عند عدم إمكانية التواصل مع المستفيد من الراتب الادخاري وفقدان الاتصال به، تحول المبالغ إلى مكتب الضرائب الأسترالي (ATO).

لتجنب خسارة "السوبر" الادخار التقاعدي عليك تحديث بياناتك.

بعد الوفاة يتم التعامل مع النزاعات العائلية حول توزيع مدخرات التقاعد عبر هيئة قانونية مستقلة.

الادخار التقاعدي أو "السوبر"، هو المبلغ الذي يضعه صاحب العمل جانباً خلال حياتك العملية لتعتاش منه عند تقاعدك من العمل. حيث يُلزم صاحب العمل بدفع نسبة مئوية من أرباحك إلى حساب توفير خاص بك، ويستثمر صندوقك التقاعدي هذه الأموال حتى موعد تقاعدك.





في أستراليا، هناك إجراءات تضمن عدم خسارة الأفراد لمدخراتهم التقاعدية، حتى لو كان حسابهم غير نشط. ففي حال عدم إيجاد الشخص المستفيد وفقدان الاتصال به، فعندها يتم تحويل المبالغ إلى مكتب الضرائب الأسترالي (ATO).





وبعدها يقوم مكتب الضرائب الأسترالي باتخاذ خطوات بالاتصال بالمالك الشرعي لهذه الأموال.





لذلك ففي حال، اعتقد أي شخص أنه خسر مبلغًا فائقًا في صندوق الادخار التقاعدي، فعليه التوجه مباشرة لمكتب الضريبة الأسترالي عبر الموقع الإلكتروني. ومن الضروري أيضًا التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة به.



There is no deadline for recovering unclaimed super, but the longer it sits held by the ATO, the longer you are missing out on investment returns. Credit: rudi_suardi/Getty Images يقول روزنزويج " هالورام مدير Super Consumers Australia وهي منظمة مستقلة للدفاع عن المدخرين المتقاعدين: "من أهم الأشياء الواجب فعلها هو التأكد من وجود أموال يُعتقدون وجودها في أي حسابات، والتأكد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد كالبريد الإلكتروني و العنوان و رقم الهاتف وتفاصيل الحساب المصرفي في خدمات ATOمكتب الضريبة الأسترالي عبر الإنترنت".





When joining a new employer, they can set up your super account automatically with a fund if you don’t nominate yours. Credit: JohnnyGreig/Getty Images وأوضح أن كثيرين لديهم أكثر من حساب صندوق ادخار تقاعدي ولابد من معرفتها وقد يكون دمجها في صندوق واحد في مصلحتك.



تشير التقديرات أنه إذا كنت تمتلك أكثر من حساب ادخار تقاعدي، فهذا سيقلل من مدخرات التقاعد بحوالي 50000 دولار. Xavier O’Halloran, Director of Super Consumers Australia

ويضيف: "أن أحد الأسباب الرئيسة لتقدير التخفيض، هو أنك تدفع على الأرجح مقابل أكثر من غطاء تأميني واحد. حيث ستدفع رسوماً ثابتة لهذه الحسابات. وبالتالي، ستدفع مبالغ مضاعفة عند وجود أكثر من حساب مفتوح ".



“It really does pay to keep on top of where your super is and consolidate where it's appropriate,” says Mr O’Halloran. Credit: djgunner/Getty Images ماذا يحدث لراتب التقاعد الادخاري لحاملي التأشيرات المؤقتة؟





يمكن لأي شخص يحمل تأشيرة مؤقتة أخذ المقتطعات التي تحصل عليها أثناء عمله في أستراليا بالمطالبة بها بمجرد مغادرته لأستراليا، عبر تقديم طلب الحصول على مدفوعات تقاعد مغادرة أستراليا (DASP) شريطة أثبات انتهاء التأشيرة.





يوضح روزنزويج: "إذا لم تفعل ذلك خلال 6أشهر من مغادرة أستراليا أو انتهاء صلاحية تأشيرتك، فعندئذٍ يُعلم ATOمكتب الضرائب الأسترالي صندوقك التقاعدي بتحويل الأموال إلى مكتب الضريبة فهو مبلغ غير مُطالب به، لكنه يبقى من حقك وبإمكانك المطالبة به لكن يحتفظ به مكتب الضريبة بدلاً من صندوقك التقاعدي."



Temporary visa residents can apply to have their super paid to them as a departing Australia superannuation payment (DASP) after leaving the country. Source: Moment RF / Robert Lang Photography/Getty Images ومع ذلك، لا يمكن للمقيمين الدائمين أو المواطنين الأستراليين الذين ينتقلون إلى الخارج الوصول إلى "السوبر" التقاعد الادخاري الخاص بهم إلا في الظروف العادية، كما لو كانوا يعيشون في أستراليا.





إذ يجب أن يكون الشخص قد وصل إلى سن التقاعد حتى يحصل على هذه الأموال؛ فحتى غادر أستراليا فلا يمكنه الوصول إلى حساب "السوبر" التقاعد الادخاري مبكرًا إلا في ظروف محدودة، مثل الضائقة المالية الشديدة أو الحاجة إلى الوصول إلى أموالك للعلاج الطبي الحرج الذي لا يشمله برنامج Medicare."



كيف تدير صندوق الادخار التقاعدي أثناء إقامتك خارج أستراليا؟

هذه بعض الإرشادات لإدارة الراتب التقاعدي بشكل أفضل أثناء التواجد خارج أستراليا:





تحديث البيانات باستمرار لتجنب فقدان الراتب التقاعدي مثل رقم الهاتف والعنوان، والبريد الإلكتروني.



التحقق من أداء صندوقك عبر موقع: المقارنة YourSuper comparison tool من مكتب الضريبة الأسترالي. ويسمح هذا الموقع مقارنة المنتجات في السوق والرسوم والأداء الذي يقدمه الصندوق التقاعدي.



تأكد ما إذا كان التأمين الذي حصلت عليه بشكل افتراضي في صندوقك سيحميك أثناء عملك في الخارج.



تأكد أنك لا تدفع أي رسوم غير ضرورية، واستمر في تقديم المساهمات.



If you are an Australian citizen or permanent resident, moving overseas does not change the rules around how your superannuation is treated. Source: Moment RF / Mongkol Chuewong/Getty Images لذا يجب التحقق من متوسط الرسوم في السوق الأسترالي، فإذا كان لديك رصيد يبلغ حوالي 50000 دولار، فسيكون نسبة حوالي 1٪ سنويًا ستدفع كل عام كرسوم. وهناك بالتأكيد عروض في السوق أقل بكثير من ذلك.







فالأمر يستحق التأكد من أنك تدفع رسوماً منخفضة لتحافظ على مدخراتك من النقض أثناء تواجدك بالخارج.





مع الاستمرار في الاشتراك للتأكد من أن مدخرات التقاعد تنمو، حتى بعد انتقالك إلى بلد آخر.





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ماذا يحدث لراتب التقاعد بعد الوفاة؟





في حين أن نظام التقاعد مصمم لدعم الشخص طوال فترة تقاعده، لكن يفضل ترشيح المستفيدين من التقاعد عند الوفاة. حيث يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتوزيع استحقاقات ما بعد الوفاة عبر الهيئة القانونية وهي هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA).





تقول هيذر جراي محقق الشكاوى الرئيس في هيئة الشكاوى: "هناك اعتقاد خاطئ أن الادخار التقاعدي هو جزء افتراضي من ممتلكات الشخص."





بالنسبة لكثيرين، فإن الادخار التقاعدي يعتبر أهم ممتلكاتهم، بعد المنزل. وقد يفكرون بممتلكاتهم بشكل عام، وقد يكتبون وصية عنها، لكن هذا لا يحدث حول رواتبهم التقاعدية. Heather Gray, Lead Ombudsman for Superannuation, AFCA





وتوضح هيذر: "فعندما يقوم القيمون بالإبلاغ عنما يمكن فعله بالراتب التقاعدي بعد الوفاة، فإنهم ملزمون بتبليغ الأطراف المعنية، أنه يمكنهم الاتصال بـ هيئة الشكاوى AFCA في غضون 28 يومًا لاستئناف القرار إذا اعتقدوا أنه غير عادل."





فإذا لم يتم تقديم شكوى توضيحية مكتوبة عن مخصصات الوفاة، فسيقرر القائم على صندوق التوفير التقاعدي بتحديد من يتلقى مخصص الوفاة.





ثم يتم تقييم القرار لاحقاً، وإصدار قرار ملزم بشأن الشكوى.



If you don't make a written death benefit nomination, the trustee of your super fund will decide who receives your death benefit. Credit: Kemal Yildirim/Getty Images تقول جراي: "من المألوف حدوث خلافات حول توزيع استحقاقات ما بعد الوفاة، فكثير من الأشخاص لديهم ظروف عائلية معقد، منها وجود أطفال لأكثر من علاقة واحدة. وربما يكون هناك زوج قانوني، مع حدوث انفصال، أوهناك أطفال صغار من علاقة جديدة ".





لذلك، تسمح معظم صناديق التقاعد الادخاري بترشيح مُلزِم لأسماء المستفيدين الذين يعولهم الشخص وفق قانون التقاعد، ويجب على القائم على الصندوق الالتزام بهذا الترشيح، فهذه وثيقة قانونية تحدد من سيحصل على راتبك التقاعدي بعد الوفاة.





لذلك، لا بد من التفكير ملياً بكيفية توزيع الراتب التقاعدي، ووضع هذا المستند عند الجهة المسؤولة، تحاشيا لحدوث أي اختلافات ومشاكل لاحقة.





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