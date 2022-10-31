9 حقائق طريفة عن أستراليا ستوقعك في غرام هذا البلد

إذا قمت بزيارة شاطئ جديد واحد في أستراليا كل يوم، فسوف تحتاج إلى أكثر من 27 عامًا لرؤيتها جميعًا. يوجد في أستراليا ما يقرب من 12000 شاطئ على طول خطها الساحلي البالغ طوله 60 ألف كيلومتر (37282 ميلًا).



Source: Getty / Getty Images تستضيف مدينة بريزبان كل عام بطولة العالم لسباق الصراصير. سباق الصراصير هو أحد أنشطة المقامرة في الأندية التي بدأت في عام 1982 في فندق Story Bridge في بريزبان، كوينزلاند. يقام الحدث في 26 يناير، يوم أستراليا، ويحمل عنوان "سباقات يوم أستراليا للصراصير".



Pub goers enjoy a traditional cockroach race on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2012. The winning roach is the one to reach the edge of the circle, starting in the centre. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN PELED/AAPIMAGE أستراليا هي القارة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها بركان نشط. لكنها تستضيف واحدًا من أكبر البراكين المنقرضة في العالم في ولاية نيو ساوث ويلز، بركان تويد.



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تتفوق أعداد الأغنام في أستراليا بثلاث مرات عن أعداد البشر. اذ يبلغ عدد الأغنام في أستراليا 63.7 مليونًا، بينما يبلغ عدد السكان 25 مليونًا فقط.



Sheep on board a vessel Source: AAP يمكن العثور على أكبر عدد من السكان اليونانيين في العالم بجانب وجودهم في مدينة أثينا في اليونان في ملبورن فيكتوريا. ولعقود من الزمن، يُطلق على ملبورن اسم ثالث أكبر "مدينة يونانية" في العالم، بعد أثينا وسالونيك، نظرًا للعدد الكبير من الأستراليين اليونانيين الذين يعيشون فيها.



Last year's ANZAC Day Dawn Service in Melbourne Source: SBS حاول رجل أسترالي مرة بيع نيوزيلندا على موقع eBay التجاري في عام 2006. كان الإنترنت حينها أكثر متعة وبساطة، قبل أن إطلاق Facebook في عام 2007. وعرض رجل أسترالي من مدينة بريزبان نيوزيلندا مرة واحدة للبيع على موقع eBay. وكان عرض السعر الأولي 0.01 سنتا فقط - صفقة حقيقية - مع نقاط بيع رئيسية تشمل "طقس عادي للغاية". وسرعان ما ارتفع السعر، وبعد 22 محاولة إلى 3000 دولار.



新西蘭風光如畫值得一遊! Credit: TOURISM NEW ZEALAND تتساقط الثلوج في جبال الألب الأسترالية أكثر من سويسرا. وهذا ما لا يعرفه الكثيرون. تمتد جبال الألب الأسترالية المذهلة والمميزة على أكثر من 1.6 مليون هكتار من الأراضي العامة الموجودة في أحد عشر متنزهًا وطنيًا ومحميات طبيعية عبر فيكتوريا ونيو ساوث ويلز ومقاطعة العاصمة الأسترالية.



A supplied image obtained on Monday, June 1, 2020, of Hotham Alpine Resort. Heavy rain, low temperatures and snow have hit Victoria on the first day of winter, with a cold front also due to bring potentially damaging winds. (AAP Image/Supplied by Chris Hocking) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE كانت أستراليا ثاني بلد في العالم يمنح المرأة حق التصويت في عام 1902. جاء التصويت للنساء في الانتخابات الفيدرالية في عام 1902، مما جعل أستراليا ثاني دولة في العالم تحقق ذلك، وبعد فترة وجيزة، في محاولتها الثالثة، تم تمرير قانون حق الامتياز للمرأة أخيرًا في نيو ساوث ويلز. استقبلت رابطة حق الاقتراع هذا الحدث بفرح مفهومة، لكن كان من المقرر أن يكون مجرد بداية رحلة طويلة، لا تزال جارية، نحو المساواة الاجتماعية الكاملة.



تعد أستراليا موطنا لأطول سياج في العالم. تم بناءه في الأصل لإبعاد حيوان الدنغو عن الأراضي الخصبة، ويبلغ طول السور الآن 5614 كم. ويعتبر كواحد من أطول الهياكل مسافة في العالم. يعتبر سياج الدنغو معلمًا أستراليًا أيضا ويمتد عبر ثلاث ولايات، بما في ذلك 150 كيلومترًا تعبر الكثبان الرملية الحمراء لصحراء سترزيليكي. منذ إنشائه في أوائل القرن العشرين، كان للسياج وظيفة واحدة: إبعاد الدنغو. كان تأثير هذا على البيئة هائلاً - ويمكنك رؤيته من الفضاء الخارجي.



Jeff Boland works on the Dingo fence in north of Coober Pedy, South Australia Sunday, July 14, 2002. Source: AP / PETER MATHEW/AP

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