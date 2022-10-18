تعرفوا على "أحجار الشياطين" وأهميتها التاريخية والروحانية في أستراليا

تسمى "أحجار الشياطين" بـ "Karlu Karlu" بلغة ملاك الأرض التقليديين في أستراليا شعب Warumungu .





ولا تحصر أهميتها فقد عند مجموعة لغوية واحدة من السكان الأصليين، لا بل تعد أيضا مكان التقاء أربع مجموعات لغوية مختلفة: Alyawarre وKayteye وWarumunga وWarlpiri people.





كل مجموعات السكان الأصليين هذه لها علاقات ومسؤوليات روحية مهمة في المنطقة.





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"أحجار الشياطين" يعد اسم المكان. وليس له معنى آخر. وتسمي المجموعة اللغوية من السكان الأصليين Alyawarre المنطقة بأكملها بـ Ayleparrarntenhe.





في ثقافة السكان الأصليين التقليدية، لم يكن الـ Alyawarre (وغيرهم من السكان الأصليين) أحرارًا في زيارة جميع أجزاء منطقة أحجار الشياطين كما يحلو لهم.



Devils Marbles - two nearly perfectly circular shaped boulder of red granite balanced on bedrock (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS كانت هناك أماكن اعتبرت شديدة الخطورة، ولم يُسمح إلا لبعض الحكماء بزيارتها لأغراض رسمية مهمة.





في الواقع، كان الجزء من المنطقة، حيث يوجد مخيم الزوار الآن، بعيدًا تمامًا عن معظم السكان الأصليين لأنهم اعتبروه موقع مقدس لكل من الرجال والنساء.





واليوم، المنطقة بأكملها محمية كموقع مقدس ومسجل للسكان الأصليين بموجب قانون مقاطعة أراضي الشمال.





يعتبر تاريخ السكان الأصليين المحيط بأحجار الشياطين تاريخا رائعا. وتم تناقل العديد من الأساطير عن هذه المنطقة عبر أجيال عدة، لكنها سر لا يُصدق، لذا لا يمكن مشاركة سوى القليل منها بين الزوار في المنطقة.



Devils Marbles - a nearly perfectly circular shaped boulder of red granite is balanced on a hugh rock with a small crevice filled with water (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS وتقول احدى الأساطير الأكثر شيوعا والتي تتضمن الصخور وكيفية ظهورها، أن شخصا يسمى “Arrange” ، وهو سلف قديم للسكان المحليين الذين ساروا ذات مرة في المنطقة، صنع حزامًا من خيوط الشعر هناك أثناء مروره.





وهو لباس تقليدي يرتديه الرجال من السكان الأصليين.





عندما بدأ في غزل الشعر إلى خيوط، أسقط كتلًا كبيرة منها والتي تحولت بعد ذلك إلى الصخور الحمراء الكبيرة التي نراها اليوم.





ووفقًا لنهاية الأسطورة، عاد “Arrange” إلى أصوله في Ayleparrarntenhe ، حيث يُعتقد أنه لا يزال يعيش حتى اليوم.





من الناحية السياحية، عند زيارة أحجار الشياطين، يمكنك رؤية صخور الجرانيت القديمة التي يبدو أنها سقطت من السماء الزرقاء العريضة في Barkly Tablelands، على بعد 95 كيلومترًا جنوب Tennant Creek.



Devils Marbles - several circular shaped marbles of red granite situated amidst grassy bushland (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS عندما تتجول هناك ستجد صخورًا متوازنة بشكل غير مستقر وتتحدى الجاذبية، منتشرة عبر وادٍ ضحل واسع.





تعتبر المنطقة موقعًا مقدسًا يُعرف باسم Karlu Karlu بلغة الملاك التقليديين لشعب Warumungu. تشكلت على مدى ملايين السنين، وهي تستمر في التصدع والتآكل مما يجعلها وجهة نظر فريدة في كل مرة تزورها.





تعتبر هذه الأحجار أشهر المعالم في المنطقة. يمكنك التمشي في الممرات وقراءة معلومات عن كيفية صمودها وتكوينات الجرانيت وقدرتها على مقاومة قوى الرياح والأمطار، على عكس الحجر الرملي المحيط.





يمكن استكشاف الأعجوبة الجيولوجية الرائعة من خلال مسار قصير موجه ذاتيًا مع لافتات تثقيفية.





توفر المنطقة أيضا منطقة تخييم شجرية ذات مناظر خلابة مع مدافئ. ابقَ هناك حتى المساء لتشاهد مشهدا لغروب الشمس ليس له أي مثيل في العالم.



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