حادث مروع: مركب صيد يصطدم بحوت ضخم

توفي رجل وأصيب أخر إثر اصطدام حوت بقارب وانقلابه في المياه.

A whale struck a fishing boat off the coast of Plymouth, Massachusetts

مركب صيد يجد نفسه في مواجهة حوت ضخم.. ما الذي حدث؟ Source: Facebook

Key Points
  • وفاة رجل جراء اصطدام حوت بقاربه في مياه سيدني
  • إغلاق منطقة بوتاني باي للتحقيق في الحادث
  • تأتي هذه الواقعة في أول أيام أسبوع السلامة الوطني للقوارب
توفي رجل وأصيب أخر إثر اصطدام حوت بالقارب الذي كانا على متنه وسقوطهم في مياه سيدني.

وقع الحادث قبالة رأس بانكس في منطقة لا بيروس بوتاني باي في الساعة السادسة صباحًا يوم السبت.

واستجابت الشرطة المائية بسرعة بعد تلقيها تقارير عن احتمال اصطدام حوت بالقارب. وقالت إن الرجل الأول تم انتشاله من الماء وهو فاقد الوعي ولم تنجح محاولات إسعافه، وأعلن عن وفاته.
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أما الرجل الثاني، فتم إسعافه من قبل طواقم الإسعاف ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وقالت المفوضة المساعدة سيوبهان منرو إن وجود عدد أكبر من الحيتان من المعتاد في المنطقة جعل هذا الحادث مأساويًا، ولكنه ليس غير متوقع.

وتم إغلاق منطقة ميناء بوتاني بعد تفتيش القارب من قبل الخبراء الجنائيين.

تأتي هذه الواقعة في أول أيام أسبوع السلامة الوطني للقوارب. وشددت المديرة التنفيذية للسلامة البحرية على أهمية اتباع ممارسات القوارب الآمنة، بما في ذلك استخدام سترات النجاة وأجهزة الإرسال في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تحدث فارقًا في البقاء على قيد الحياة في حوادث القوارب.

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نشر في: 30/09/2023 12:14pm
آخر تحديث: 30/09/2023 12:18pm
تقديم: AAP-SBS
المصدر: SBS

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