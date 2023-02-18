رجل من نيوزيلندا يمشي لمدة "يوم ونصف" لمساعدة فرق الإنقاذ في إعصار غابرييل

النقاط الرئيسية: مشى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه مسافة 70 كيلومترا من بوتورينو إلى نابير لمساعدة عمال الإنقاذ في مهامهم

بلغ عدد قتلى إعصار غابرييل ستة في نيوزيلندا

تظهر المراقبة الجوية أن المجتمعات لا تزال معزولة عن المراكز الرئيسية بسبب الفيضانات أو الطرق المعطلة في المنطقة

بلغ عدد القتلى جراء الإعصار غابرييل ستة في نيوزيلندا حيث أدت موجة الطقس الجيد إلى تحسين آفاق فرق الإنقاذ والتعافي.





وإلى جانب قصص الخسارة التي سببها الإعصار، ظهرت قصص البطولة من الكارثة أيضاً.





وقال قائد فريق Urban Search and Rescue كين كوبر من FENZ إن رجلاً سار لمسافة 70 كيلومتراً من بوتورينو إلى نابير لمساعدة عمال الإنقاذ في مهامهم.





وقال لراديو نيوزيلندي "هذا يوم ونصف من المشي، ومشى ليعطينا قائمة بالأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في الساحل الشرقي".



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وفي الوقت نفسه، يأمل السكان في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية، وخاصة خليج هوك، أن تساعد خمسة أيام دون هطول أمطار في التوقعات على انحسار مياه الفيضانات.





وتأكدت حالة وفاة سادسة في وقت لاحق يوم الخميس من موريواي في الساحل الغربي لأوكلاند الذي تضرر بشدة.





وكان الرجل ، كريج ستيفنز، رجل إطفاء متطوعاً نُقل إلى المستشفى يوم الاثنين بعد أن ذهب إلى منزل انهار عليه بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء زميله ديف فان زوانينبرغ.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة Fire and Emergency NZ (FENZ) كيري جورجي إن طاقمه "ما زالوا يتقبلون" حقيقة أنهم فقدوا اثنين من رفاقهم.



أفادت وكالة Stuff الإخبارية عن وفاة لرجل في السبعينيات من عمره في مستوطنة خليج هوك في وايوهيكي، جنوب غرب نابير.





ولم تؤكد الشرطة بعد وفاة.





ويقع وايوهيكي بين نهرين توتايكوري ونجارورورو، اللذان أغرقا ضفتيهما تحت هطول أمطار غزيرة يوم الثلاثاء، مع استمرار الفيضانات يوم الجمعة.





تلقى مطار نابير أكثر من متوسط هطول الأمطار في الصيف خلال 72 ساعة من إعصار غابرييل.





لقيت امرأة مصرعها في بوتورينو يوم الثلاثاء عندما انهار المنزل عليها.



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وقال إيان ماكسويل، مراقب الدفاع المدني في خليج هوك، إن المراقبة الجوية كشفت أن المجتمعات لا تزال معزولة عن المراكز الرئيسية بسبب الفيضانات أو الطرق المعطلة.





وقال لراديو نيوزيلندي "هناك العشرات منهم".





يقول كوبر إن فرق البحث والإنقاذ تعطي الأولوية لوادي إسك، شمال نابير، وأواتوتو، إلى الجنوب من المدينة.





وقال لراديو نيوزيلندي "نتطلع للتأكد من أننا بحثنا في كل عقار خلال الأيام القليلة المقبلة".





وقال كوبر إن الفريق أنقذ حوالي 40 شخصاً تقطعت بهم السبل يوم الخميس.





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