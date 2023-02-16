فرق الإطفاء تسابق الزمن لإخماد حرائق الغابات في كوينزلاند

النقاط الرئيسية حرائق الغابات دمرت آلاف الهكتارات من الغابات في كوينزلاند

يستعد رجال الإطفاء لموجات حر متوقعة

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أعلى حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل

أصدرت السلطات في كوينزلاند تحذيرات للسكان الذين يعيشون في شمال مايلز، شمال غرب بريزبان.





ويشير التحذير إلى أن حريقاً كبيراً وسريع الحركة ينتقل من طريق ويلز باتجاه طريق ليتشاردت السريع.





وتم إصدار تحذير ثان لمنطقة هوكسوود بيلهام رود بسبب حريق كبير داخل خطوط الاحتواء بين طريق ريالز وطريق جيريز.



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ويستمر حريق مايلز في الزيادة من 30.000 إلى 46.000 هكتار بين عشية وضحاها.





واندلع الحريق في أرجاء الغابة بينما يستعد رجال الإطفاء لتدهور الأوضاع مع ارتفاع درجات الحرارة.





ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أعلى حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، كما يقول مكتب الأرصاد الجوية، فيما لا يُتوقع هطول أمطار خلال هذه الفترة.



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