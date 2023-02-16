الحكومة الأسترالية ترسل مساعدات إضافية بقيمة 8 ملايين دولار للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستساهم بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، ليصل إجمالي مساهمة أستراليا في جهود الإغاثة إلى 18 مليون دولار.

Disaster Assistance Response Team for Türkiye

Disaster Assistance Response Team for Türkiye Credit: Nathan Fulton

النقاط الرئيسية
  • الحكومة الأسترالية تعلن عن مساهمتها بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا
  • بذلك يصل إجمالي مساهمة أستراليا في جهود الإغاثة إلى 18 مليون دولار
  • أعربت الحكومة عن تعاطف أستراليا مع العائلات والمجتمعات التي فقدت أحباءها في الزلازل، بما في ذلك العائلات المقيمة في أستراليا
سيوفر هذا التمويل مساعدات عاجلة، مع التركيز على حماية الأكثر تضرراً بسبب الزلازل في تركيا وسوريا. كما ستدعم جهود البحث والإنقاذ المستمرة حتى الآن.

وأعلنت حكومة ألبانيزي أنها ستساهم بمبلغ إضافي قدره 4.5 مليون دولار للمتضررين من الزلزال في تركيا. ويشمل ذلك 2 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية الأسترالية من خلال الشراكة الإنسانية الأسترالية، بينما تدعم الأموال المتبقية جهود البحث والإنقاذ المستمرة وغيرها من الاحتياجات الناجمة عن هذه الأزمة.
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أما في سوريا، فسيتم تقديم 3.5 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تقديم خدمات صحية للأمهات والأطفال وحماية النساء والفتيات اللواتي أصبحن بدون سكن آمن. هذا بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار التزمت بها أستراليا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأعربت الحكومة عن تعاطف أستراليا مع العائلات والمجتمعات التي فقدت أحباءها في الزلازل، بما في ذلك العائلات المقيمة في أستراليا.

وكانت الزلازل قد أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا، حيث دفعت سنوات الصراع الملايين للنزوح من ديارهم.
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بالإضافة إلى جهود الإغاثة، ستقدم الحكومة الأسترالية 15 مليون دولار من خلال شركاء موثوق بهم لمساعدة السوريين المتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفة لهم في سوريا ولبنان والأردن.

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نشر في: 16/02/2023 11:32am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS

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