مخاوف من أن يؤدي وصول اكثر من 40 الف من الطلاب الصينيين إلى ارتفاع الإيجارات في أستراليا

INTERNATIONAL STUDENTS ARRIVAL

International students wear face masks as they arrive at Sydney Airport in Sydney. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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من المتوقع حدوث أكبر زيادات في الإيجارات في ملبورن وسيدني وبريسبان حيث ستدرس الغالبية من الطلاب القادمين

النقاط الرئيسية
  • سيعود الطلاب الصينيون للدراسة وجها لوجه في الجامعات الاسترالية مع بدء الفصل الدراسي الجديد
  • سينضم حوالي 40 الف طالب صيني جديد الى جموع الباحثين عن مساكن للايجار والتي يزداد الطلب عليها بالفعل
  • ومن المتوقع حدوث أكبر زيادات في الإيجارات في ملبورن وسيدني وبريسبان حيث ستدرس الغالبية من الطلاب القادمين
أعلنت الصين مطلع هذا الشهر أنها لن تعترف بالشهادات الجامعية التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت من الجامعات الأجنبية - مما سيجبر الطلاب على العودة للدراسة وجها لوجه في الجامعات الاسترالية مع بدء الفصل الدراسي الجديد في غضون أسابيع .
 
ومن المتوقع أن ينضم حوالي 40 الف طالب صيني جديد الى جموع الباحثين عن مساكن للايجار والتي يزداد الطلب عليها بالفعل. ومن المتوقع حدوث أكبر زيادات في الإيجارات في ملبورن وسيدني وبريسبان حيث ستدرس الغالبية من الطلاب القادمين
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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان هذا التدفق المفاجئ غير المتوقع لـ 40،000 شخص إضافي يتطلعون إلى الإيجار "يزيد مما أصبح بالفعل أزمة إيجارات في جميع أنحاء أستراليا في الأشهر الـ 12 الماضية".

ويشير عربيد الى انه وعلى الصعيد الوطني ، ارتفعت الإيجارات بنسبة 6.7 في المائة إلى متوسط 495 دولارًا في الأسبوع في عام 2022 ، لكن المشكلة كانت أسوأ بكثير في العواصم الكبرى.ففي ملبورن وسيدني ، أدى ارتفاع الطلب على الايجارات بعد كوفيد إلى ارتفاع كلفة الايجار بنسبة 9.3 في المائة
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