لماذا سكان المدن في أستراليا أطول عمرا؟

النقاط الرئيسية: الفجوة اتسعت بشكل كبير منذ عام 1999 عندما كان سكان المناطق النائية يعيشون لفترة أطول

الأشخاص في أقصى غرب نيو ساوث ويلز أكثر عرضة مرتين للوفاة المبكرة

الأرقام قدمت حجة مقنعة للاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية في المناطق الريفية

يعيش الناس في نيو ساوث ويلز النائية حياة أقصر بكثير من سكان المدن وهم أكثر عرضة للوفاة من أمراض يمكن الوقاية منها أو من الانتحار.





كشف Australia Institute عن فجوة مقلقة في متوسط العمر المتوقع بين المدينة والمناطق النائية في تقرير بعنوان The Unlucky Country وهو الأول في سلسلة أبحاث لفحص التباين الوطني.





يظهر التقرير أن متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين يعيشون في أقصى غرب نيو ساوث ويلز هو 79 مقارنة بـ 84 للأشخاص الذين يعيشون في سيدني.



وذكر التقرير أن الفجوة اتسعت بشكل كبير منذ عام 1999 عندما كان سكان المناطق النائية يعيشون لفترة أطول من أولئك الموجودين في المدينة.





هناك تفاوت مشابه في كوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. الفجوة الأكثر وضوحًا هي في الإقليم الشمالي حيث من المتوقع أن يعيش أولئك الذين يعيشون في داروين حتى يبلغوا 81 عامًا مقارنة بـ 74 بالنسبة للأشخاص في المناطق النائية.





وقال مركز الأبحاث إن الأرقام قدمت حجة مقنعة للاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية في المناطق الريفية وأنها تقرع "أجراس الإنذار".





يقول التقرير إن "الفجوة بين المدينة والريف غير مقبولة بالفعل وهي تزداد سوءا".





"في عام 2023 ، ليس هناك أي عذر لأن يتم اعتبار الأدغال بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن الذهن."





"بينما لن يكون هناك حل سحري لمعالجة الوضع ، فإن الخطوة الأولى لمعالجة المشكلة هي الاعتراف بوجودها."



ووجد التقرير أن الأشخاص في أقصى غرب نيو ساوث ويلز أكثر عرضة مرتين للوفاة المبكرة من أولئك الموجودين في سيدني ، وأكثر عرضة مرتين ونصف للوفاة التي يمكن تجنبها من حالات مثل الأمراض المزمنة.





ووجد التقرير أيضا أنه في حين أن معدلات الانتحار على المستوى الوطني ثابتة فإن سكان المناطق النائية في نيو ساوث ويلز أكثر عرضة بمرتين للانتحار والمعدل آخذ في الارتفاع.





تتشابه الأسباب الرئيسية للوفاة في المدينة وفي أقصى غرب نيو ساوث ويلز بما في ذلك أمراض القلب والسكري وسرطان الرئة والخرف لكن الانتحار يوجد من ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة في المناطق النائية.





وقال الباحثون إن "التشابه في أسباب الوفاة يشير إلى أن العوامل التي تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع في أقصى الغرب لا ترجع إلى الظروف المادية المختلفة أو أنماط الحياة المختلفة ولكن إلى كيفية منع أسباب الوفاة وإدارتها".





ويظهر التقرير نتائج مشابهة لتلك التي أظهرها تقرير Best for the Bush الصادر عن خدمة Royal Flying Doctor Service ، والذي وجد أن 44000 أسترالي في المناطق النائية ليس لديهم خدمة صحية أولية في غضون ساعة بالسيارة.





تتوقع الخدمة أنه بحلول عام 2028 سيكون هناك أقل من خمس عدد الأطباء العامين في المناطق النائية مقارنة بالمدن وثلث عدد الأطباء النفسيين فقط.





إذا كنتم تمرون بظروف صعبة وتحتاجون للدعم النفسي يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية:



Lifeline 13 11 14





beyondblue 1300 22 4636





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