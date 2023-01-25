الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

النقاط الرئيسية: الجينات الوراثية من أولى العوامل التي تؤثر على إطالة العمر.

الأكل والنوم والرياضة ثلاثية مهمة لإطالة العمر.

جمال وتقدم المحيط والبيئة يؤثران بصورة غير مباشرة على إطالة العمر.

قالت الدكتورة مريم أن الجينات الوراثية لها تأثير كبير على عمر الإنسان وهي من العوامل التي لا يمكن تغييرها.



إن الشخص الذي يعيش أمه أو أباه مثلاً لعمر التسعين، هناك احتمالية كبيرة أن يعيش لنفس العمر.

أضافت الدكتورة مريم أن من أبرز وأهم العوامل لإطالة العمر هو نمط الحياة وه من الأمور التي يمكن تغييرها.



Balkan countries risk growing too old in an emerging demographic crisis Credit: Emerging Europe يدخل تحت مظلة نمط الحياة الكثير من الأمور من أهمها الأكل والرياضة والنوم. في هذا الصدد قالت الدكتورة مريم أننا كجالية عربية ومجتمع شرقي نركز على الكل ونأكل كثيراً ورغم أن معظم أكلاتنا هي صحية إلا أن الكميات الكبيرة التي نستهلكها هي المشكلة.



حتى لو اكلنا الأكل الصحي، يجب أن نقلل الكميات التي نأكلها لأنها الكميات الزائدة تتحول إلى سموم في الجسم.

كما أشارت الدكتورة مريم إلى أهمية الرياضة وأبرزها رياضة التنس في إطالة العمر وليس إنقاص الوزن فحسب، إذ تؤثر على نوعية الحياة أيضاً. فنحن نحتاج حياة أطول، ولكن صحية وقادرين على التمتع بها.





كما شددت الدكتورة مريم على أهمية النوم لإطالة العمر، إذ يتوجب أن نأخذ قسطاً من الراحة يصل إلى سبع ساعات على الأقل في اليوم.



خلال فترة النوم يتخلص المخ من السموم والجسم يصلح نفسه بنفسه مما يمنع الأمراض المزمنة وزيادة الوزن والإكتئاب.

Elderly well being Source: Getty / Getty images/Ariel Skelley كما أن الحياة الاجتماعية والاختلاط مهمان جداً لإطالة العمر وهما من الأمور الشائعة في المجتمعات الشرقية مقارنة بالمجتمعات الغربية. كما أنه من المهم ألا يلجأ الشخص بعد التقاعد إلى مجرد الجلوس في المنزل، لأن هذا الأمر سيشعره بالوحدة ويزيد شعوره بالاكتئاب والقلق والأمراض النفسية التي تقصر العمر.



الضغط النفسي يزيد من نسبة الكورتيزول التي تؤثر على الإنسولين، مما يزيد من احتمالية إصابة الشخص بأمراض السكري والضغط وغيرها.

Source: Getty / Getty Images قالت الدكتورة مريم أن البيئة والمحيط اللذين يعيش فيهما الإنسان من ناحية جمال الطبيعة والتطور يؤثران أيضاً على إطالة العمر، حتى لو بصورة غير مباشرة. فالهدوء والطبيعة وجمال البحر والسماء الصافية ونظافة البيئة كلها تؤثر على الحالة النفسية للإنسان مما يؤثر بدوره على الطريقة التي نعيش بها أيامنا.



كتاب مع فنجان قهوة في منطقة هادئة تعادل الدنيا لمن يحب الهدوء، ولا تتردد في ذلك إذا ان هذا الأمر يساعدك على الإسترخاء.

كما أن تطور النظام الصحي للبلد مهم جداً، فقالت الدكتورة مريم أنه في أستراليا غلى سبيل المثال تساهم نسبة التلقيحات العالية ومعدلات الوفيات المنخفضة بين الأمهات والأطفال، وطرح أي أدوية جديدة بمجرد إطلاقها عالمياً كلها امور تدعم إطالة العمر بشكل كبير.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



