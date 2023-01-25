الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

النقاط الرئيسية:
- الجينات الوراثية من أولى العوامل التي تؤثر على إطالة العمر.
- الأكل والنوم والرياضة ثلاثية مهمة لإطالة العمر.
- جمال وتقدم المحيط والبيئة يؤثران بصورة غير مباشرة على إطالة العمر.
قالت الدكتورة مريم أن الجينات الوراثية لها تأثير كبير على عمر الإنسان وهي من العوامل التي لا يمكن تغييرها.
إن الشخص الذي يعيش أمه أو أباه مثلاً لعمر التسعين، هناك احتمالية كبيرة أن يعيش لنفس العمر.
أضافت الدكتورة مريم أن من أبرز وأهم العوامل لإطالة العمر هو نمط الحياة وه من الأمور التي يمكن تغييرها.
يدخل تحت مظلة نمط الحياة الكثير من الأمور من أهمها الأكل والرياضة والنوم. في هذا الصدد قالت الدكتورة مريم أننا كجالية عربية ومجتمع شرقي نركز على الكل ونأكل كثيراً ورغم أن معظم أكلاتنا هي صحية إلا أن الكميات الكبيرة التي نستهلكها هي المشكلة.
Balkan countries risk growing too old in an emerging demographic crisis Credit: Emerging Europe
حتى لو اكلنا الأكل الصحي، يجب أن نقلل الكميات التي نأكلها لأنها الكميات الزائدة تتحول إلى سموم في الجسم.
كما أشارت الدكتورة مريم إلى أهمية الرياضة وأبرزها رياضة التنس في إطالة العمر وليس إنقاص الوزن فحسب، إذ تؤثر على نوعية الحياة أيضاً. فنحن نحتاج حياة أطول، ولكن صحية وقادرين على التمتع بها.
كما شددت الدكتورة مريم على أهمية النوم لإطالة العمر، إذ يتوجب أن نأخذ قسطاً من الراحة يصل إلى سبع ساعات على الأقل في اليوم.
خلال فترة النوم يتخلص المخ من السموم والجسم يصلح نفسه بنفسه مما يمنع الأمراض المزمنة وزيادة الوزن والإكتئاب.
كما أن الحياة الاجتماعية والاختلاط مهمان جداً لإطالة العمر وهما من الأمور الشائعة في المجتمعات الشرقية مقارنة بالمجتمعات الغربية. كما أنه من المهم ألا يلجأ الشخص بعد التقاعد إلى مجرد الجلوس في المنزل، لأن هذا الأمر سيشعره بالوحدة ويزيد شعوره بالاكتئاب والقلق والأمراض النفسية التي تقصر العمر.
Elderly well being Source: Getty / Getty images/Ariel Skelley
الضغط النفسي يزيد من نسبة الكورتيزول التي تؤثر على الإنسولين، مما يزيد من احتمالية إصابة الشخص بأمراض السكري والضغط وغيرها.
قالت الدكتورة مريم أن البيئة والمحيط اللذين يعيش فيهما الإنسان من ناحية جمال الطبيعة والتطور يؤثران أيضاً على إطالة العمر، حتى لو بصورة غير مباشرة. فالهدوء والطبيعة وجمال البحر والسماء الصافية ونظافة البيئة كلها تؤثر على الحالة النفسية للإنسان مما يؤثر بدوره على الطريقة التي نعيش بها أيامنا.
Source: Getty / Getty Images
كتاب مع فنجان قهوة في منطقة هادئة تعادل الدنيا لمن يحب الهدوء، ولا تتردد في ذلك إذا ان هذا الأمر يساعدك على الإسترخاء.
كما أن تطور النظام الصحي للبلد مهم جداً، فقالت الدكتورة مريم أنه في أستراليا غلى سبيل المثال تساهم نسبة التلقيحات العالية ومعدلات الوفيات المنخفضة بين الأمهات والأطفال، وطرح أي أدوية جديدة بمجرد إطلاقها عالمياً كلها امور تدعم إطالة العمر بشكل كبير.
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