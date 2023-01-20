"ضعوا أهدافاً واقعية": ما سبب تراجع معظم الناس عن هدف خسارة الوزن خلال أقل من شهر؟

Working from home during lockdowns can cause gaining Covid-Kilos

Here are some dietitian-approved health tips to shift your lockdown kilos. Source: SBS

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خسارة الوزن هو من أبرز القرارات والوعود التي نقطعها على أنفسنا مع أنفسنا مع بداية كل سنة جديدة. ولكن للأسف الشديد، تشير الدراسات أنه بعد انقضاء الأسبوعين الأولين من السنة، يتخلى الناس عن تحقيق هذا الهدف. لذا تناقش هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر أسباب هذا الفشل وأفضل النصائح لتجنب هذا الفشل مع أخصائية التغذية وخسارة الوزن منى البدوي.

النقاط الرئيسية
  • إن عدم وضع أهداف واقعية هو أحد أبرز أسباب فشل خسارة الوزن.
  • لا يمكت تحقيق اي نتائج قبل شهر من البدء بالنظان الغذائي الصحي.
  • يجب زيارة أخصائي التغذية لخسارة الوزن وعدم اتباع الحميات الرائجة على الإنترنت.
قالت منى في بداية حديثها لأس بي أس عربي 24 أن أهم أسباب تخلي الناس عن تحقيق أهدافها بخسارة الوزن هو عدم وضع أهداف واقعية كمن يريد أن يخسر عشرة كيلو في أسبوع واحد مما ينم عن تفكير خاطئ لأنه أمر غير ممكن التنفيذ في هذه الفترة القصيرة مما سيصيب الشخص بالإحباط ويجعله يتخلى بالتالي عن هدفه.

كما أن اختيار النظام الغذائي الخاطئ كاتباع أي نوع حمية سريعة عن الإنترنت هو خطأ شائع أيضاً.
En France, l'obésité pourrait toucher 25% de la population en 2030.
Source: AAP
لذا أشارت منى أنه من أجل تفادي هذه الأخطاء، يجب القيام بالحمية بصورة تدريجية، إذ لا يمكن أن ينقطع الشخص عن العادات الغذائية التي كان يتبعها دفعة واحدة كي لا يشعر أن النظام الغذائي الجديد يقيده ويمنعه من الاستمتاع بالأمور التي يحبها.
lose weight
Source: Flickr
قالت منى أن النصيحة الأبرز هي اللجوء إلى أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية تتناسب مع سن ووزن واحتياجات الشخص بدلاً من مجرد اتباع أي من الحميات الرائجة على الإنترنت مثل الكيتو والصيام المتقطع.

كما أنه لا يجب البدء بممارسة الرياضة قبل البدء بخسارة الوزن، كما أنه من المهم أن نوعّي من حولنا والأصدقاء الذين نخرج معهم إلى أن لا يشاركونا أي أنواع طعام تتعارض من نظامنا الغذائي.
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شددت منى على أنه من المهم أن يكون الشخص صبوراً عندما يبدأ رحلة خسارة الوزن، حيث وجد العلماء أن الإنسان يحتاج فترة 21 يوماً غلى شهر لكي يستبدل عاداته القديمة بعادات جديدة. لذا يجب أن يعطي الشخص نفسه الوقت الكافي لتحقيق النتائج المرجوة.

وقالت أنه من المهم أن يحصل الشخص على الدعم ممن حوله كأن تشجع الزوجة زوجها إذا قرر البدء بممارسة الرياضة وأن تبادر إلى المشي معه مثلاً.
Body mass index isn't necessarily a good marker of individual health.
Body mass index isn't necessarily a good marker of individual health. Source: Getty / Getty Images
ونظراً لاختلاف طبيعة الأجسام من النواحي البيولوجية والجينية والهرمونية، من المهم التنبه أن النظام الغذائي الذي يلائم شخصاً معيناً قد لا يلائم شخصاً آخر.

وأشارت منى أن أبرز المشاكل التي نعاني منها هي الإتجاه الكبير للوجبات السريعة والتخلي عن عادة الطبخ في المنزل والإجتماع على مائدة واحدة تعدها الأم، لأن الأكل المنزلي هو الأكل الصحي الذي نحتاج إليه.
Intermittent fasting has become a world trend for weight loss and metabolic health
Intermittent fasting has become a world trend for weight loss and metabolic health Credit: Westend61

من المهم أيضاً تقسيم الوجبات اليومية وعدم الإكتفاء بوجبة واحدة لخسارة الوزن كما يعتقد البعض. أهم الوجبات هي وجبة الإفطار التي يجب أن تحوي البروتين والخضار لكي يشعر الشخص بالشبع لمدة أطول. ثم تأتي وجبة الغداء التي يجب أن تتضمن البروتين والنشويات وخضار والتي يجب أن تكون الوجبة الأكبر في اليوم . أما بالنسبة للعشاء، من المهم أن نتناوله قبل الساعة السادسة مساءً والإكتفاء بوجبات خفيفة لتفادي الأرق خلال الليل.
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ختمت منى بالحديث عن ضرورة تجنب منتجات خسارة الوزن لأن نتائجها مؤقتة وقصيرة الأمد ولا تخلق عادات صحية لدى الشخص مما سيؤدي إلى إعادة الوزن الذي خسره الشخص بعد إيقافها عدا عن أنها قد تسبب المضاعفات الصحية على المدى الطويل.

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