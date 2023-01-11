تحت المجهر

تحت المجهر: كيف نتعامل مع لدغات الحشرات والأفاعي وقناديل البحر في موسم الصيف؟

تحت المجهر

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Research has disproved previous concerns about redback spider bites. Although they contain venom, effects take hours to develop and do not require medical treatment, unless there are signs of infection or aggravated symptoms. Credit: Getty Images/Jenny Dettrick

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نشر في: 11/01/2023 3:56pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS

تكثر في فصل الصيف النزهات إلى البرية والبحر والشواطئ، ولكن يكثر معها الحديث عن لسعات ولدغات الحشرات والعناكب والمخلوقات البحرية. لذا تسلط الضوء هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر على مضوع اللدغات وكيفية التعامل معها مع الطبيب العام الدكتور مروان توما.

نشر في: 11/01/2023 3:56pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • لدغات النحل والدبابير والنمل هي الأكثر شيوعاً في الصيف ولكن أخطرها هي الأفاعي وقناديل البحر.
  • إن الإتصال بمركز السموم عند التعرض للدغات السامة قد يغني عن زيارة الطبيب.
  • يجب التنبه لأي عوارض غريبة عند أي لدغة والإتصال بالإسعاف فوراً.
قال الدكتور مروان توما في حديثه لأس بي أس عربي 24 أن أكثر أنواع اللدغات شيوعاً في أستراليا في فصل الصيف هي لدغات البعوض والنحل والدبابير وحشرة القراد وحتى النمل أيضاً. ولكن أخطرها هي لدغات الأفاعي وقنديل البحر الذي ينتشر بكثرة على الشواطئ الأسترالية والذي قد تكون لسعته مميتة.
Tick
Tick Source: Flickr / Flickr / John Tann CC BY 2.0

أكد الدكتور مروان أنه من المهم جداً التنبه لضرورة أخذ لقاح الكزاز للوقاية من أي نوع من اللسعات سواء للأطفال أو الكبار.
أغلب لسعات الحشرات هي موضعية ويمكن معالجتها من خلال غسلها بالماء والصابون ووضع الثلج ولفها بقطعة قماش.
Insect
Source: Press Association
وبما أن البعوض يكثر في فصل الصيف ولا سيما في المناطق التي حصلت فيها الفياضات، فيجب التنبه إلى أنه قد ينقل أحياناً الأمراض من شخص إلى آخر كالملاريا. ورغم أن الملاريا غير متوطن في أستراليا إلا أنه من المهم أن يتنبه الأشخاص الذين يريدون السفر إلى أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا أن يزوروا طبيب العائلة لأخذ الأدوية المضادة للملاريا قبل السفر.

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طمأن الدكتور مروان إلى أنه رغم أن لدغة العنكبوت ذو الظهر الأحمر هي من أكثر اللدغات التي تحوي على السم إلا أنها عادة غير قاتلة، ولكن يجب التنبه إلى أية أعراض غريبة على الجسم.
red mark.jpg
Spider bites (other than the funnel-web) can be so delicate that people don’t feel it until later, Dr Roberts says. Credit: Getty Images/Stefania Pelfini, La Waziya Photography
نصح الدكتور مروان بعدم الضغط على لدغة هذا النوع من العنكبوت، بل وضع الثلج وأخذ البانادول. أما في حال تفاقمت الأعراض كتفشي الورم وضيق التنفس وانتفاخ اللسان والشفاه فيجب الاتصال بالإسعاف فوراً.
من المهم على الجميع معرفة رقم مركز السموم 131126، إذ قد تغنينا نصيحة منهم عن زيارة الطبيب.
أما في حال حدوث لدغة أفعى، فقد قال الدكتور مروان أنه يجب عدم تحريك المنطقة التي تعرضت للدغة ولفها بدءً من 15 سنتم فوق مكان اللدغة وصولاً إلى أخر اليد أو أسفل الساق على سبيل المثال. وبما أن لدغة الأفعى عادة ما تكون مقلقة يجب الاتصال بالإسعاف فوراً كونها قد تؤثر على بقية أعضاء الجسم.
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A pressure immobilisation bandage, not a tourniquet, is used for funnel-web spider bites as well as venomous snakebites to stop the venom circulation in the body. Credit: Getty Images/Lisa Maree Williams / Stringer
وبما أن الأستراليين من عشاق البحر والشواطئ، تعتبر لدغات قنديل البحر من أكثر اللدغات شيوعاً في فصل الصيف. لذا شدد الدكتور مروان على ضرورة أن يصطحب الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الأدوية المضادة للحساسية معهم إلى الشواطئ كون لدغة قنديل البحر قد تكون شديدة الخطورة عليهم.
Bluebottle jelly fish
Bluebottle jelly fish Source: YouTube
وفي حال التعرض لهذا النوع من اللدغات، إن إزالة الجزء من قنديل البحر الذي يدخل بالجلد مهم جداً إذا تمكننا من القيام بذلك. كما أن وضع الخل مفيد في هذ الحالة أو وضع القدم مثلاً في الماء الساخن أو وضع الثلج مباشرة على مكان اللدغة.
يجب الانتباه أيضاً إلى تنفس الشخص ونبضه وكلامه والاتصال بالإسعاف والقيام بعملية الإنعاش في حال الإغماء أو توقف القلب.

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وفي ختام حديثه، أكد الدكتور مروان توما على ضرورة شرب كميات كافية من المياه عند الخروج، إذ قد يخفف هذا الأمر من مضاعفات أي لدغة قد نتعرض لها. ومن المهم اصطحاب الأدوية المضادة للحساسية لمن يعانون من حساسية مفرطة، إضافة إلى علبة الإسعافات الأولية والرشاشة المضادة للحشرات وارتداء الملابس الطويلة والأحذية المغلقة خصوصاً عند المشي في الغابات.

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