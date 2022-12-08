توقّوا في بداية الصيف حتى لا تندموا لاحقاً: كيف نحمي أنفسنا من سرطان الجلد؟

النقاط الرئيسية: كثرة التعرض لأشعة الشمس تسبب سرطان الجلد على المدى البعيد.

ثقب الأوزون فوق أستراليا يجعلنا في مرمى الخطر، لذا يجب الوقاية أكثر من البلدان الأخرى.

سرطان الجلد يصيب الرجال بصورة خاصة في الوجه والأذنين والأنف.

شرح الدكتور أنطوان في حديثه لأس بس أس عربي 24 أنه رغم فوائد أشعة الشمس التي تمدنا بالفيتامين د إلا أن التعرض المستمر لهذه الأشعة يعرض الجسم للأذى وخاصة الجلد الذي يصبح عرضة لسرطانات الجلد على المدى البعيد والتي قد تظهر بعد سنوات طويلة من التعرض الدائم للشمس.



One person dies from skin cancer every hour Credit: waikanae health كما أنها تسبب الحروق والتهابات الجلد التي تترك الندوب وتؤدي إلى المشاكل. ومن المضاعفات هي الإصابة بضربة الشمس هي تصيب الجسم ككل نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم ويتنج عنها وجع الرأس والغثيان وتشوش الرؤية التي قد لا تكون خطرة، إلا أننها تتطلب تدخلاً طبياً أحياناً لا سيما إذا ارتفعت الحرارة كثيراً خصوصاً لدى الأطفال.



كما فسر الدكتور أنطوان أنه نظراً لتواجد ثقب الأوزون فوق أستراليا، تصلنا أشعة الشمس مباشرة من دون تصفية من الأشعة فوق البنفسجية لذا يجب التعرض لأشعة الشمس عندما تكون منحرفة. لذا إن أفضل الأوقات للتعرض لأشعة الشمس هي قبل الثامنة صباحاً وفي ساعات بعد الظهر أي بعد الثالثة حتى مغيب الشمس.



Olas de calor y efectos del sol en el verano australiano Source: Getty / Getty Images وشدد الدكتور أنطوان أنه بلا أي شك، أشعة الشمس هي المسبب الأساسي لسرطان الجلد، إذ أنه بسبب ثقب طبقة الأوزون تصل أشعة الشمس إلى ما تحت الجلد وتحرقه وتؤذي هذه الطبقة مسببة ما يعرف بـ pre-cancer التي تكون عبارة عن طبقة متقشرة على الجلد لا سيما على الوجه وخلف الأذنين واليدين، فإذا ما عاودت الظهور بعد قيام الشخص بتقشيرها بنفسه، يجب على الشخص في هذه الحالة زيارة الطبيب لحرقها بالنتروجين السائل كي لا تتحول فيما بعد إلى سرطان الجلد.



Source: Getty / Getty Images/Peter Cade وفي ختام حديثه، شرح الدكتور أنطوان أن أفضل سبل الوقاية لا سيما للأشخاص الذين يعملون بصورة دائمة تحت أشعة الشمس كعمال البناء هي ارتداء الملابس الطويلة حتى لو كانت خفيفة فهي تقي من الأشعة فوق البنفسجية ووضع القبعة على الرأس أمر إلزامي لحماية الرأس والوجه لا سيما ان اكثر سرطانات الجلد في أستراليا لدى الرجال تصيب الرأس والأذنين والأنف.



أما لمن يريدون زيارة المسابح والشواطئ، فيفضل القيام بهذا الأمر إما باكراً أو بعد الظهر، واستعمال كريمات الوقاية من أشعة الشمس واختيار ما هو SPF 30 أو SPF 50 للحصول على الحماية المطلوبة وعدم الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.





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