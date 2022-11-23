اليوم العالمي للإيدز: أكثر من 27 ألف أسترالي مصاب بالمرض

النقاط الرئيسية يعتبر الإيدز أحد أشهر الأمراض المعروفة عالمياً والتي خصصت لها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يوم الاول من كانون الأول ديسمبر يوما عالميا

قال الدكتور فادي محفوض إن الإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

يعاني 27.545 شخص في أستراليا من فيروس نقص المناعة المكتسبة

يعتبر مرض الإيدز، أو فيروس نقص المناعة المكتسبة، أحد أشهر الأمراض المعروفة عالمياً والتي خصصت لها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يوم الاول من كانون الأول ديسمبر يوما عالميا لتذكير المجتمع الدولي بمدى قساوة وخطورة المرض ولحث الحكومات لمكافحته والحد منه



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وقال طبيب الصحة العامة الدكتور فادي محفوض، لإذاعة أس بي أس عربي24، إن الإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي.





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وأضاف الدكتور فادي أن المرض يتطور لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية.





يعيش حوالي 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، إلا أن الربع لا يعرفون بأنهم مصابون بالفيروس.





أظهرت إحصاءات جديدة لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ارتفاع نسبة الإصابة بين الذين ينجذبون للجنس الآخر بنسبة 10 %، بحسب الدراسة الصادرة عن معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز.



وتابع طبيب الصحة العامة الدكتور فادي محفوض هنالك عدة أعراض لمرض الإيدز منها ارتفاع درجة حرارة الجسم وانتفاخ في منطقة الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي.



وبحسب التقارير الحديثة يعاني 27.545 شخص في أستراليا من فيروس نقص المناعة المكتسبة ويخضع 95% منهم الى العلاج مما يجعلنا نتساءل ماذا عن البعض الآخر وعلى الرغم من هذه الارقام يلاحظ أن هناك انخفاضا في نسبة الاصابة بمرض الايدز في أستراليا بنسبة 7%..





وذكرت دراسة طبية حديثة أن مرض الإيدز يسلب الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، والجراثيم، والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.





يعرّض الإيدز جسم الإنسان للإصابة بأنواع معينة من السرطان والالتهابات التي كان بإمكانه محاربتها والتغلب عليها، مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، ويُطلق على الفيروس والالتهاب الذي يسببه الإيدز بفيروس (Human immunodeficiency virus HIV).





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