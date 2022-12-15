تحت المجهر: هل أصبح كوفيد 19 قدراً محتوماً علينا أم يمكن أن نشهد له نهاية؟

النقاط الرئيسية كوفيد يحور نفسه ليتعايش مع الظروف ويخترق جهاز المناعة.

الحماية من فيروس كورونا أصبح مسؤولية فردية على كل شخص.

لا يمكن التنبؤ متى تنتهي هذه الجائحة في ظل تحور الفيروس.

قالت الدكتورة سناء باريش في حديثها لأس بي أس عربي 24 أن كوفيد كغيره من أنواع الإنفلونزا التي ظهرت و شهدناها عبر الزمن وتعايشنا معها، فهو يحور نفسه ويتغير البروتين الخاص به للذك نشهد بروز هذه المتحورات كل فترة.





كما ان هذه المتحورات قادرة على اختراق جهز المناعة كما جميع الكانئات الحية التي تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، لذا يغير كوفيد 19 من نفسه ليتمكن من اختراق الجهاز المناعي والتوطن في الكائن الحي.



ၾသစေၾတလ်ရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Source: Pixabay وأشارت الدكتورة سناء أن ازدياد أعداد الإصابات حالياً يعود إلى التغيرات في درحات الحرارة التي نشهدها تساعد الفيروسات على العيش لمدة أطول وتمنحها قدرة أكبر على المقاومة، فتبقى متواجدة في الهواء وتنتقل من شخص للآخر.



ومع اقتراب موسم العطل والأعياد حيث تكثر التجمعات، نصحت الدكتورة سناء الجميع وخصوصاً الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن يرتدوا الكمامات عند التجمعات ويمارسوا التباعد الإجتماعي. كما يجب على الأشخاص الذن يعانون من أمراض مزمنة أخذ المزيد من الحيطة والحذر لأن جهاز المناعة ضعيف لديهم.



التأثير الايجابي لوباء كورونا على جهود مكافحة الزهايمر والملاريا وتقنيات الكشف عن السرطان Source: AAP وفي ظل إزالة جميع القيود من قبل الحكومة، أشارت الدكتورة سناء إلى أن الحماية والوقاية من فيروس كورونا أصبح اليوم مسؤولية فردية، لذا يجب على كل مصاب التوقي وعزل نفسه حتى لو لم يعد الأمر إلزامياً وذلك ليحمي عائلته ومحيطه.



كما تطرقت الدكتورة سناء في حديثها إلى أنه يصعب اليوم معرفة كم ستطول هذه الجائحة إذ يصعب التنبؤ بالأمر في ظل التغيرات التي يشهدها الفيروس، ولكن لحسن الحظ أنه أصبح يتوافر العلاج الدوائي للفيروس للأشخاص الذين قد يعرض الفيروس حياتهم للخطر أو الموت.





يكمنكم الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



