إغلاقات كورونا فاقمت الأزمات النفسية للشباب الأسترالي والعلاج يبدأ عند طبيب العائلة

النقاط الرئيسية: حتى بعد انتهاء جائحة كورونا 60% من الشباب الأسترالي يشعرون بالوحدة.

تبدأ رحلة العلاع النفسي عند طبيب العائلة.

الطبيب العام والمعالج النفسي والأخصائي النفسي هم من يوصلون المريض إلى بر الأمان.

أشار الطبيب العام الدكتور أشرف ناشد في حديثه إلى بودكاست تحت المجهر أن الشباب هم عرضة أكثر للمشاكل النفسية من الكبار الذين مروا بتجارب كثيرة وتعلموا منها مما يعطيهم المرونة والصلابة. أما الشباب فهم دائمو القلق والتفكير حول مستقبلهم وما يمكن أن يحدث لو فقدوا عملهم مثلاُ مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية.



يجب على المريض أن يعي أن المرض النفسي يمر في تقلبات على عكس المرض الجسدي الذي يمكن أن يتحسن خلال أيام.

Psychotherapy session, woman talking to his psychologist in the studio Source: iStockphoto / lorenzoantonucci/Getty Images/iStockphoto كما أكد الدكتور أشرف على وجود ثلاث نقاط أساسية يجب أن يتنبه لها المريض النفسي، النقطة الأولى هي التنبه للأعراض التي تؤدي إلى تفاقم المرض النفسي لديه. والنقطة الثانية هي دور الأهل والمحيط عند ملاحظة أي تغيير في سلوك الشاب وضرورة الإستماع إليه وصولاً إلى النقطة الثالثة وهي حجز موعد لدى طبيب العائلة لبدء رحلة العلاج.



Source: Getty / Getty Images شدد الدكتور أشرف على ضرورة نشر المعرفة حول حقيقة المرض النفسي لا سيما ضمن جاليتنا العربية التي غالباً ما يكون لديها تحفظ من زيارة الأخصائيين النفسيين.



يجب أن يفهم المريض أن المرض النفسي كغيره من الأمراض له علاج ويمكن الشفاء منه.

تبدأ رحلة العلاج النفسي من طبيب العائلة الذي يستمع بدوره إلى المريض ويتعرف على التاريخ المرضي للعائلة ضمن ما يعرف باستشارة نفسية مطولة، فيقيم الطبيب الحالة ويحوله إلى المعالج النفسي الذي يقوم بتعليمه مهارات عقلية ليزيد مرونته ويتعامل مع مخاوفه ويسيطر عليها.



Depressed teenager standing holding head in hands, stressed sad young man having mental problems, feeling bad, need psychological help, addicted heartbroken boy experiencing adolescence crisis. Photo of Shy, Negative human facial expression emotion Credit: ljubaphoto/Getty Images أما في حال تفاقمت الأمور، فينم تحويله إلى الأخصائي النفسي بالاتفاق بين الطبيب العام والمعالج النفسي الذين يروا ضرورة إدخال العلاج الدوائي إذا كان هناك لا توازن في كيمياء الدماغ.



الطبيب العام والمعالج النفسي والأخصائي النفسي هم من يوصلون المريض إلى بر الأمان.

ختم الدكتور أشرف ناشد حديثه بتوجيه نصيحة إلى محيط وعائلة الشخص الذي يعاني من مشاكل نفسية إذا ما لاحظوا أنه خجول وبدأ بعزل نفسه أن يساعدوه ويستمعوا إليه ويحجزوا موعدأ لدى طبيب العائلة لبدء رحلة العلاج التي يجب أن يفهم خلالها المريض ضرورة الاهتمام بجسده وعقله وروحه ونفسيته جميعاً وعدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة من المصادر الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





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