"رفع الأجور سيدخل الاقتصاد في حلقة مغلقة": ما الخيط الرفيع الذي سينقذ الاقتصادي الأسترالي من الركود؟

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The federal government says Australia will be one of the few major economies in the world to avoid recession- provided it sticks to the government's economic plan. Credit: Joshua Hoehne/ Unsplash

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تقول الحكومة الفيدرالية إن أستراليا ستكون واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة في العالم التي ستتجنب الركود بشرط أن تلتزم بالخطة الاقتصادية للحكومة. هل ستكون الخطة الاقتصادية إنقاذيّة وهل سينجح هذا الخيط الاقتصادي الرفيع في كبح جماح التضخم وسط الارتفاع الجنوني في غلاء المعيشة؟

النقاط الرئيسية:
  • تطالب النقابات إلى رفع سقف الأجور تماشيًا مع غلاء المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية
  • يتفق الخبراء على أن رفع الأجور يمكن أن يزيد الضغط على أسعار الفائدة والتضخم
  • شرحت كوثر الحنبوري أن على استراليا اتباع مبادئ اقتصادية صارمة للصمود وأن رفع الأجور سيدخل الاقتصاد في دوامة مغلقة وليس حلًّا مستدامًا
تتصدر كلفة المعيشة هواجس للناخبين في نيو ساوث ويلز، ولكن لا يتفق الجميع على أن الحل هو في رفع الأجور.

تواصل الحكومة السير في حذر وترقّب، متجنبة الانتقادات العلنية المباشرة لمحافظ البنك الاحتياطي فيليب لو، على الرغم من الضغط المتزايد على لو بعد تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمحاولة ومكافحة التضخم. من المقرر أن تنتهي فترة ولاية لو في كانون الأول/ سبتمبر دون اتخاذ اي قرار بشأن تمديد فترة ولايته، مع مراجعة البنك الاحتياطي المقرر إصدارها قريبًا.


استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بطرح السؤال الاقتصادي الشائك عن وجوب زيادة الأجور لتتماشى والتضخم.

تشرح الحنبوري هذا الطرح قائلة:

يجب النظر الى عدة عوامل ومنها الإنتاجية على مدى أشهر متتالية كما التضخم

 ترى الحنبوري أن على استراليا اتباع مبادئ اقتصادية صارمة للصمود. اما عن رفع الأجور، فتقول:

إن رفع الأجور سيدخل الاقتصاد في دوامة مغلقة بين ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار وبذلك لن يؤمن حلًّا مستدامًا
أشارت الحنبوري في هذا السياق الى أحقيّة مطالبة النقابات إلى رفع سقف الأجور، ولكن يتفق الخبراء على أن رفع الأجور يمكن أن يزيد الضغط على أسعار الفائدة والتضخم.

 تظهر استطلاعات الرأي أن تشديد ميزانية الأسرة سيكون القضية الأولى بالنسبة للناخبين في انتخابات نيو ساوث ويلز الشهر المقبل، وقد طرحت الأحزاب الرئيسية مجموعة من السياسات لتخفيف الضغط.

يأتي نمو الأجور في أعقاب التضخم، الذي ارتفع إلى ذروة ما بعد عام 1990 عند 7.8 في المائة، وتقول النقابات إن أجور العمال بحاجة إلى التعزيز.

 كيف ستتأثر اسعار النفط بعد قرار روسيا خفض الإنتاج؟

الإجابة مع الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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