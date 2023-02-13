"المحتوى الرقمي جعل المستمع ملكًا": في اليوم العالمي للإذاعة، هل ما زال الصوت يصدح في قلب ماري ميسي؟

النقاط الرئيسية: يُحتفل باليوم العالمي للإذاعة في 13 شباط/فبراير في كل عام، الذي أعلنته يونسكو في عام 2011، بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 14 كانون الثاني/ يناير 2013

يوسع البث الرقمي آفاق العمل الإذاعي ويعطى عمرًا آخر للمحتوى الصوتيّ

تشدد المديرة السابقة لاس بي اس عربي 24 على أهمية الموضوعية والتجرد في العمل الإذاعي والإعلامي

واكبت الإذاعة الحروب، أعلنت عن وقف إطلاق النار، خلقت جسور التواصل رغم المعابر الجغرافية المغلقة فكانت نداء الاغاثة في حالات الطوارئ والكوارث.





قصّر الصوت من خلف المذياع المسافات، وقرب الخبر وخلق مساحات من التبادل الإنساني. كانت بداية القصة مع الإيطالي غويليلمو ماركوني في اواخر القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1895، مع أول إرسال لاسلكي. وهكذا تطور البث الإذاعي وانطلق في العام 1920 وها هو اليوم يمتد الى ابعد، مع البث الرقمي الذي اعطى عمرًا آخر للمحتوى الصوتيّ.





استهلت المديرة السابقة لإذاعة اس بي اس عربي 24 السيدة ماري ميسي، الحائزة على ميدالية Order of Australia لعطاءها الطويل للمجتمع المحلي في مجال الثقافة والإعلام، حديثها لبرنامج بتسليط الضوء حول الوجه الجديد للإذاعة والمحتوى الصوتي.







ميسّي التي واكبت التغيير الذي طرأ على صورة العمل الإذاعي واشرفت على انتقال اس بي اس عربي الى منصة رقمية تبث على مدار الساعة، تؤكد ان الصوت باتت مساحته أوسع متخطية محدودية البث وفق توقيت محدد. تقول ميسّي:





الصوت بات يصل الى ابعد مدى والمحتوى الرقمي جعل المستمع ملكًا، يختار هو الوقت للاستماع والاستمتاع





هي التي تترك احيانًا كثيرة قلبها وانتماءها خارج الاستوديو لتحاول ان تكون امينة لأخلاقيات العمل الصحافي وللموضوعية في نقل الخبر كما هو، تقول:





" استذكر تغطيتي للحرب الأهلية في لبنان عام 1977، كنت احيانًا انقل الخبر حيث يقيم أهلي، واحاول جاهدة ان اتماسك واتجرد احترامًا لمهنيتي".





واردفت قائلة:





الصحافي انسان، يمتلك آراء، ولكن يتجرد منها على الهواء





لم تواكب الإذاعة الحروب وحسب، بل عززت السلام من خلال دورها في خلق هذا الاتصال والتواصل بين المجتمعات وتعزيز الحوار الإيجابي بما يدفع قدما نحو التغيير. في هذا الإطار تقول ميسّي:





" يمكن للإذاعة أن تأجج النعرات وان ترسي ايضًا ثقافة الحوار والانفتاح على فن الاختلاف من خلال كل حوار مباشر".





تؤكد ميسي من خلال خبرتها المخضرمة في العمل الإعلامي الإذاعي، أن الهدف الأول هو بلورة الرأي العام وليس توجيهه اذ تقول:





الإذاعة صوت لم ليس لديه صوت، وعلى المذيع الا يوجه الرأي العام، بل ان ينقل الخبر

ما هي القيم والمعايير التحريرية الأهم بالنسبة لميسي؟ وما أهمية الحميمية في التواصل عبر الأثير؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



