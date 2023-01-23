الماضي يعانق الحاضر مع مرسيل ورامي خليفة: " في الموسيقى لست أبًا مع ابنه، نلتقي ندًا للند في جوهر واحد"

النقاط الرئيسية: يحيي مرسيل ورامي خليفه حفلًا موسيقيًا يحمل اسم "الإرث" Legacy في قاعة الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا في حفل هو الحدث المنتظر يوم الاثنين في السادس من شباط فبراير

يعود الموسيقي اللبناني الأسطوري مارسيل خليفه للمرة الرابعة والأولى منذ عقد من الزمن إلى دار الأوبرا في سيدني والمدرج على قائمة التراث العالمي

لا يلغي ارث الاب مرسيل فرادة الابن رامي وعبقرتيه، ويأمل مرسيل ان يكون ما يقدماه هو ورامي بمثابة ومضة مشرقة في دار الاوبرا

رحلة التقاء بين الماضي والحاضر في 90 دقيقة من الابداع الموسيقي، في الحفل الموسيقي الذي يحمل اسم "إرث" او Legacy على خشبة مسرح دار الأوبرا في سيدني للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.





أن يجتمع ابن وابنه على خشبة المسرح، اشبه بلقاء ارث الماضي مع اشراقة المستقبل، في لحظة نور لا تتكرر.



إن حرية الحب التي تتنفس في الموسيقى، تطلق ولا تقيّد، في ولادة جديدة لا تكرر ذاتها، فلا يلغي ثقل ارث الاب فرادة الابن وعبقرتيه، فيغمض عينيه مرسيل صلاة في اغنية تفتح آفاقًا لا تنتهي مع سر الحياة في كل منا، ويعزف رامي ذاك الغصن الأخضر الملتصق وغير المتماهي، موسيقاه المتألقة فرادة. فرغم فخره بإرث الجذور، الا ان رامي يكتب قصته الخاصة في موسيقاه والتي تشكل متنفسًا وبصمة. وهكذا يعزف رامي خليفة الابن كل الآلات في ذاك البيانو الثابت والذي لا يتزحزح، فيصبح آلة وترية وايقاعية لا بل أكثر.





في كثير من السكينة اليقظة، تحدث مرسيل الأب عن مسيرة الابن المستقلة قائلًا:





" في الموسيقى، لست أبًا مع ابن، نحن زملاء على خشبة المسرح نلتقي الند للند لأن لكل منا شيء نقوله".





وتابع قائلًا:





لا شيء يولد من الفراغ، نحمل ذاكرة وارثًا وراءنا، نختلف في الصياغة الموسيقية انما الجوهر فواحد





تحدث خليفة عن عودته إلى دار الأوبرا في سيدني للمرة الرابعة والأولى منذ عقد من الزمن، ولهذا المكان وقاره بالنسبة لمرسيل اذ يقول:





"الحفلة في دار الاوبرا في حد ذاتها تفرض طقسًا خاصًا، فيدخل الشخص الى هذا المكان او الكيان وكأنه يدخل الى معبد".





وأردف قائلًا:





آمل ان نقدم ومضة مشعة في دار الاوبرا، لعل اللامحدود يستعيد وجوده





يتأسف الكبير مرسيل خليفة لما يراه على المشهد الفني كما السياسي قائلًا:





"ان سقوط الحائط الثقافي يسقط كل شيء، وصلنا الى الحضيض في سقوط مريع، ومهمتنا تكمن في ان نعطي القصيدة حياة، فتتحول الحياة الى قصيدة ".





يحاول مرسيل خليفة ان يخرق المستحيل الممكن في موسيقاه التي لا تشيب، وبمساحة من الحضور الابوي البليغ في صمته، يهرب من إعطاء النصيحة، ليس هربًا بل تواضعًا وحرية، اذ يقول:





"كأب اولًا، أكره الوعظ وأهب الحرية لأولادي رامي وبشار، الحرية المتجذرة في المعرفة".





يعتبر خليفة أن الممكن مطلق، كما وان المطلق ممكن، لذا فان الموسيقى تكاد ان تكون لحظة مسروقة من الزمن ويمكن من خلال الموسيقى أن تبقى تتنفس في الزمن.





هو الذي جالت موسيقاه أصقاع العالم باسره، يؤمن ان الوطن يمتد على مساحة الانسان اذ يقول:





أنتمي الى الانسان، فهو الوطن المتجذر في الأرض





مرسيل الذي غنى في الاوبرا هاوس في سيدني وألبرت هول في لندن ولا سكالا في ميلانو وأهم العواصم العالمية والعربية، ما زال يحلم بالغناء في فلسطين. هو الذي غنى جرح فلسطين، كيف ينزف جرح لبنان اليوم في موسيقاه؟ وما الذي قاله عن استراليا وشعوبها الأصلية؟





الإجابة مع الكبير مرسيل خليفة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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