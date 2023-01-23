"نغذي بعضنا البعض من الفن لنخلق شيئًا مشتركًا": ماذا قال رامي عن عمله مع والده المبدع مرسيل خليفة؟

النقاط الرئيسية رفض رامي أن يعزف البيانو بطرقة عادية، بل قرّر أن يدخل في أعماق هذه الآلة ليخرج منها ألحاناً تحبس الأنفاس وتأسر الجماهير في كل أنحاء العالم.

الحفل الذي سيحييه رامي مع والده مرسيل خليفة في السادس من شهر شباط/فبراير على خشبة مسرح دار الأوبرا في سيدني هو بعنوان The Legacy أو "الإرث"، وهو صلة الوصل بين الماضي والحاضر.

وعد رامي الجمهور بحفل "يجسّد الطبيعة والسفر والحرب والسعادة"

رامي خليفة العازف، رامي خليفة المؤلف الموسيقي، رامي خليفة الزوج والأب وإبن المبدع الكبير مرسيل خليفة.





جال العديد من البلدان انطلاقاً من لبنان وصولاً إلى باريس ونيويورك وأستراليا وغيرها، ومزج بين كل هذه الحضارات ليجعل من فنه ذو نكهة خاصة.





رفض رامي أن يعزف البيانو بطرقة عادية، بل قرّر أن يدخل في أعماق هذه الآلة ليخرج منها ألحاناً تحبس الأنفاس وتأسر الجماهير في كل أنحاء العالم.



رامي مرسيل خليفة، الإسم الذي يحمّل رامي المسؤولية كتب قصته فكانت موسيقى رامي بصمة بحد ذاتها.



وبلقاء مع الموسيقي رامي خليفة عبر برنامج Good Morning Australia، استهل رامي حديثه قائلاً أن في بداية مسيرته الفنية، عندما كان يعمل مع والده، كان يشعر بالمسؤولية كونه إبن المبدع مرسيل خليفة، ولكن مع خبرته الشخصية واتجاهه الفني المختلف، استطاع تكوين شخصيته الخاصة المستقلة عن والده.



كلٌ لديه اتجاهه واستقلاليته، وعندما نلتقي نغذي بعضنا البعض من الفن لنخلق شيئاً مشتركاً

وأضاف رامي أن الحفل الذي سيحييه مع والده مرسيل خليفة في السادس من شهر شباط/فبراير على خشبة مسرح دار الأوبرا في سيدني هو بعنوان The Legacy أو "الإرث"، وهو صلة الوصل بين الماضي والحاضر.





ويهدف هذا الحفل إلى إظهار أهمية احترام الماضي للتمكن من العيش في المستقبل:



لا يوجد مستقبل دون ماضي، ولكن الماضي لا يستطيع أن يبقى في الماضي

ونوّه رامي أنه شخص ليس لديه حدود في حياته وفي عمله الفني بشكل خاص.



أريد أن تكون الموسيقى حرّة كما أنا أشعر أني حر

فالبعض يمكن أن يرى آلة البيانو على أنها آلة جامدة أو كجبل يصعب تسلقه، ولكن رامي جعل منها آلة متحركة تنبض بالحياة.





بدأ رامي العزف بطريقة كلاسيكية ولكن روح المغامرة الذي يتمتع به حثه على التعمق في هذه الآلة، فراح يخرج منها أصواتاً لم يعتد الناس على سماعها.





وفي الختام وعد رامي الجمهور بحفل "يجسّد الطبيعة والسفر والحرب والسعادة"،مع مزيج من الماضي والحاضر وحتى في الماضي سيكون هناك بصمة للحاضر وكأنها ولادة جديدة للفن.



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