النقاط الرئيسية: من المتوقع أن يكشف أمين الخزانة جيم تشالمرز عن فائض نهائي قياسي قدره 22 مليار دولار للسنة المالية الماضية

هذه هي المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تحقق فيها الحكومة إيرادات أكثر مما أنفقت

أكد وزير الخزانة أن الحكومة استفادت من الفائض في تقديم مساعدات لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة

ومن المتوقع أن يكشف أمين الخزانة جيم تشالمرز عن فائض نهائي قياسي قدره 22 مليار دولار للسنة المالية الماضية. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 15 عامًا التي تحقق فيها الحكومة إيرادات أكثر مما أنفقت.





ويتوقع الاقتصاديون أن يعود الفائض إلى ارتفاع أسعار صادرات السلع الأساسية والنمو القوي في الوظائف. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز لشبكة سكاي نيوز إن الفائض يرجع إلى الإدارة الجيدة من قبل الحكومة الألبانية.



وقد صرح تشالمرز قائلا: "عندما نحصل على تحسن في الإيرادات مثل ما حصلنا عليه كنتيجة إلى حد كبير لسوق عمل أقوى، ولأسعار صادراتنا الجيدة."





"ما يهم هو ما سنفعله بذلك الفائض."





وقد أكد وزير الخزانة أن الحكومة استفادت من الفائض في تقديم مساعدات لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.





وفي مقارنة مع طريقة انفاق حكومة الائتلاف السابقة التي قال إنها "اعادت على إنفاق فائض الميزانية" أشار الوزير إلى أن حكومة العمال قامت بـ"ادخار الفائض بالكامل".



