"الاولية يجب ان تكون للداخل الاسترالي" البلاد ستسجل فائضا في الميزانية أعلى بكثير من المتوقع بنحو 19 مليار

Tax Cut

البلاد في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية أعلى بكثير من المتوقع بنحو 19 مليار دولار. Source: AAP

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أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسترالية أن البلاد في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية أعلى بكثير من المتوقع بنحو 19 مليار دولار. ولكن في ظل أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها الأستراليون ، يتساءل الكثيرون كيف يمكن استخدام هذه الأموال ، ما هي يا ترى اولويات الحكومة؟

ارجع مراقبون اقتصاديون هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي ظلت كذلك لفترة أطول من المتوقع ، والضرائب الكبيرة التي تدفعها الايدي العاملة ، حيث تتمتع البلاد بمعدل بطالة منخفض قياسي.

ويقول الصحافي سركيس كرم مدير تحرير صحيفة النهار ‘ن على استراليا التركيز على احتياجات المواطن الاسترالي"الاولوية يجب ان تكون للداخل وهذا اهم بكثير من اي التزامات خارجية
Money is taken out of a wallet Canberra, April 8, 2014.
Source: AAP
ودعا كرم الحكومة الى انفاق هذه الموارد الاضافية "لايقاف الاقتصاد الاسترالي مرة اخرى على قدميه" والاهتمام بملفات وقطاعات "طال تجاهلها كالبنى التحتية والصحة والاسكان"

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