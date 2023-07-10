"الاولية يجب ان تكون للداخل الاسترالي" البلاد ستسجل فائضا في الميزانية أعلى بكثير من المتوقع بنحو 19 مليار

ارجع مراقبون اقتصاديون هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي ظلت كذلك لفترة أطول من المتوقع ، والضرائب الكبيرة التي تدفعها الايدي العاملة ، حيث تتمتع البلاد بمعدل بطالة منخفض قياسي.
ويقول الصحافي سركيس كرم مدير تحرير صحيفة النهار ‘ن على استراليا التركيز على احتياجات المواطن الاسترالي"الاولوية يجب ان تكون للداخل وهذا اهم بكثير من اي التزامات خارجية
ودعا كرم الحكومة الى انفاق هذه الموارد الاضافية "لايقاف الاقتصاد الاسترالي مرة اخرى على قدميه" والاهتمام بملفات وقطاعات "طال تجاهلها كالبنى التحتية والصحة والاسكان"
Source: AAP
استمعوا الى المزيد في الرابط الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و