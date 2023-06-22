هل يثق الأستراليون بالصين؟ دراسة توضح

النقاط الرئيسية: وفقًا لاستطلاع أجراه معهد لوي للدراسات، يثق 15% فقط من الأستراليين المشمولين في الدراسة بالحكومة الصينية، بينما يثق 11% فقط في الرئيس الصيني جين بينغ

على الرغم من دعم الأستراليين للتحالف الأمريكي، يشعر الكثيرون بالقلق من أن تورطهم في حرب قد يكون له عواقب وخيمة

يوافق 83% من الأستراليين على أداء رئيس الوزراء في مجال السياسة الخارجية

لا تزال الصين والرئيس الصيني شي جين بينغ في أسفل قوائم الأستراليين للقادة والقوى العظمى الموثوق بهم، على الرغم من أن الغالبية تعتقد أن الصين تصرفت بمسؤولية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.





وفقًا لاستطلاع أجراه معهد لوي للدراسات، يثق 15% فقط من الأستراليين المشمولين في الدراسة بالحكومة الصينية، بينما يثق 11% فقط في الرئيس الصيني جين بينغ.





مع استقرار العلاقات بين البلدين وتخفيف الحكومة الحالية لخطابها المتشدد، زادت نسبة الأستراليين الذين يرون الصين كشريك اقتصادي.





وبعد تعرض الصناعات الأسترالية لعقوبات تجارية من الصين تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار، يرغب 70% من الأستراليين في أن يسعى قادة البلاد لإبرام صفقات تجارية مع الدولة "الصديقة"، حتى لو تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار.



Australian Prime Minister Scott Morrison with Premier of the PR China Li Keqiang in Bangkok, Thailand, Sunday, November 03, 2019 Source: AAP / AAP /Lucas Coch وبينما لا تزال هناك أغلبية طفيفة تعتبر الصين تهديدًا أمنيًا مقارنة بشريك اقتصادي، إلا أن هذا التصور قد انخفض بنسبة 11% عن العام الماضي.





وأظهر الاستطلاع أيضًا وجود تفاؤل بين الأستراليين بشكل عام، حيث يشعر المزيد من الناس بالأمان والأمل بالمستقبل، وفقًا لما صرح به مايكل فليلوف، مدير معهد لوي.





ومع ذلك، يرى أكثر من ستة من كل 10 أستراليين أن هناك احتمالية لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى الرغم من دعم الأستراليين للتحالف الأمريكي، يشعر الكثيرون بالقلق من أن تورطهم في حرب قد يكون له عواقب وخيمة.





ويعتقد 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن أستراليا يجب أن تبقى على الحياد، في حالة نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، بينما يرى ثمانية من كل 10 أن التحالف مع الولايات المتحدة مهم لأمن البلاد.





ويفضل الأستراليون الامتناع عن التدخل في حالة غزو الصين لتايوان، ويرحب 80% منهم بقبول اللاجئين التايوانيين ويؤيد 75% فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الصين.



وعلى الرغم من أن البعض أيد إرسال الإمدادات العسكرية أو أرسال القوات البحرية لمنع الصين من فرض حصار على تايوان، إلا أن غالبية الأستراليين يعارضون إرسال القوات للمساعدة في الدفاع عن الجزيرة من التوغل الصيني.





ويوافق 83% من الأستراليين على أداء رئيس الوزراء في مجال السياسة الخارجية، وهذه أعلى نسبة تأييد مقارنة برؤساء الوزراء الخمسة السابقين لأنتوني ألبانيزي.





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