"لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي وإلا فإننا نخذل أطفالنا": مقترح لحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية في أستراليا

junk food picture

ربع الأطفال الأستراليين وثلثا البالغين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة Credit: kindercare web

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

مقترح في البرلمان الأسترالي لحظر الإعلانات التي تسوق لاستهلاك الأغذية غير الصحية على مختلف وسائل الإعلام. تقول إن السمنة عند الأطفال تكلف النظام الصحي حوالي 11.8 مليار دولار سنويا

النقاط الرئيسية
  • النائبة صوفي سكامبس تقترح حظر الاعلانات التي تسوق للأطعمة غير الصحية من السادسة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء على مختلف وسائل الاعلام
  • ثلثا البالغين وربع الأطفال الأستراليين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد
  • الهيئات الصحية ونواب مستقلون يؤدون المقترح لكن الحكومة تقول إنها ستدرسه أولا
خلال جلسات البرلمان هذا الأسبوع تقدمت
النائبة المستقلة الدكتور صوفي سكامبس بمقترح لحظر الإعلانات الخاصة بالطعام غير الصحي
على الراديو وشاشات التلفاز والمنصات الالكترونية بمختلف أنواعها من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك من أجل محاربة السمنة.

وقالت الدكتور سكامبس في كلمتها أمام البرلمان: "وفقا للبيانات الأخيرة من المعهد الأسترالي للصحة والرفاه فإن ربع الأطفال الأستراليين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد. كما وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن ما يقرب من ثلثي الاستراليين البالغين يعانون أيضا من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة".

وقالت النائبة الدكتورة صوفي كامبس أمام البرلمان إن "الأطفال معرضون لرؤية أكثر من 800 إعلان عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية على التلفزيون وحده كل عام، وأن هناك صلة مباشرة بين هذه الإعلانات والسمنة في الطفولة".
اقرأ المزيد

تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر مرض السحايا بعد تشخيص ثلاث حالات في سيدني

وأضافت بأن "القيود الحالية غير كافية، والرقابة الذاتية لا تعمل – وإذا بقينا واقفين مكتوفي الأيدي بينما يتم إغراق الأطفال بإعلانات الوجبات السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، فنحن الذين نجعلهم يفشلون".

وبحسب المقترح، سيتم حظر إعلانات الحلويات والآيس كريم والوجبات الخفيفة المالحة والحلوة، بما في ذلك المشروبات المحلاة صناعياً أو المشروبات المخصصة للحمية.

وتشمل قائمة الأطعمة غير الصحية أطعمة مثل: اللحم والدجاج والسمك والمأكولات البحرية المفتتة والمقلية. تشمل القائمة أيضًا البرغر والبيتزا والناتشوز.
اقرأ المزيد

على خطى كانبرا: دعوات متزايدة لتشريع استخدام القنب في باقي الولايات الأسترالية

من جهته قال وزير الصحة مارك باتلر إنه ناقش هذه الفكرة مع النائبة صوفي سكامبس وأن الحكومة تدرس وضع قيود على تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال من خلال إجراء دراسة حول هذا الموضوع بكلفة 500 ألف دولار.

وكانت الحكومة السابقة وضعت خطة لمدة عشر سنوات لمكافحة السمنة الزائدة، وأظهرت أن المعلنين ينفقون أكثر من 550 مليون دولار سنويا لتسويق أطعمة ومشروبات غير كحولية، معظمها غنية بالدهون والسكر والملح.

وتشير الاحصائيات كذلك إلى أنه إذا كان هناك طفل عمره بين الخامسة والثماني سنوات ويشاهد حوالي 80 دقيقة من البرامج التلفزيونية باليوم، فإنه سيرى حوالي 827 إعلانا، وأربع ساعات من الإعلانات الخاصة بالطعام غير الصحي سنويا.
Sophie El Banna.jpg
عن هذا الموضوع تحدثنا مع أخصائية التغذية واللياقة البدنية صوفي البنا فقالت إن "حظر الإعلانات يفيد في إبعاد هذه الأطعمة عن متناول الأطفال لكن من المهم أيضا أن يكون هناك وعي من قبل الأهل حول التغذية الصحية وكيف يمكنهم شرح هذه المعلومات لأبنائهم".

وتشمل قائمة الأطعمة غير الصحية أطعمة مثل:اللحم والدجاج والسمك والمأكولات البحرية المفتتة والمقلية. تشمل القائمة أيضًا البرغر والبيتزا والناتشوز والبطاطا المقلية والهاش براون والكباب.

اقرأ المزيد

كيف يمكنك تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض في فصل الشتاء؟

وأيدت المقترح النائبة المستقلة الدكتور مونيك راين، وهي طبيبة أطفال وعملت في السابق كمديرة لقسم الأمراض العصبية ي مستشفى الأطفال الملكي ، وكذلك الجمعية الطبية الأسترالية.

كذلك أيد رئيس الجمعية الطبية الأسترالية ستيف روبسن، المقترح وقال إن ي حظر إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون سيكون إجراءً مهمًا لأنه سيقلل من تأثير الإعلانات على العقول الشابة سريعة التأثر".
اقرأ المزيد

"أستراليا بحاجة لمتبرع جديد بالدم كل 4 دقائق": الصليب الأحمر الأسترالي يحث على التبرع بالدم

من جهتها قالت رئيسة لجنة التغذية في مجلس السرطان الأسترالي، كلير هيوز- إن الأطعمة القليلة التغذية تسبب السمنة وتزيد من خطر الإصابة ب 13 نوعا من أنواع السرطان المختلفة في مراحل الحياة المتقدمة.

استمعوا إلى اللقاء مع أخصائية التغذية صوفي البنا كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

SNOW NSW

موجة برد غير مسبوقة تضرب الساحل الشرقي لأستراليا وأرقام قياسية لدرجات الحرارة

08:11
ATO eyes Uber drivers, Airbnb hosts.

مدن استرالية تعلن الحرب على 'منازل العطلات' في محاولة لحل ازمة الايجارات

12:00
.

600 حاج فقط حصلوا على تأشيرات: ما الأسباب التي منعت الأستراليين من أداء فريضة الحج هذا العام؟

06:38
Nehme Mustafa.jpeg

عقوبات مشددة لمن يتهجم أو يعتدي على العاملين في محلات البيع بالتجزئة في سيدني

06:55
Australian dollar.jpg

الدولار الأسترالي يرتفع في الخارج ومخاطر الركود تتزايد في الداخل

11:36
DSC_0665 (1).jpg

ما سر الزبدة الأسترالية الفاخرة التي ابتكرها مهاجر لبناني وأوصلها إلى العالمية؟

09:51
Eman Ali -success story- Cover.jpg

'إن لم يعجبك مكانك تحرك فأنت لست شجرة': كيف غيرت هذه المقولة مسار مهاجرة مصرية؟

Titan The Submersible That Vanished On Expedition To The Titanic Wreckage

العالم يحبس أنفاسه: سباق مع الزمن بحثاً عن غواصة سياحية اختفت قرب حطام التايتانيك

Latest podcast episodes

فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث":سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

"فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث" سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

IMG_3700.jpg

"الناس يحسبون أموالهم الآن بالسنتات": هل يجب على الأستراليين دفع البقشيش؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 22/6/2023

visa.png

تعرفوا على أهم التعديلات على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة