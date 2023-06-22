"لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي وإلا فإننا نخذل أطفالنا": مقترح لحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية في أستراليا

النقاط الرئيسية النائبة صوفي سكامبس تقترح حظر الاعلانات التي تسوق للأطعمة غير الصحية من السادسة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء على مختلف وسائل الاعلام

ثلثا البالغين وربع الأطفال الأستراليين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد

الهيئات الصحية ونواب مستقلون يؤدون المقترح لكن الحكومة تقول إنها ستدرسه أولا

خلال جلسات البرلمان هذا الأسبوع تقدمت النائبة المستقلة الدكتور صوفي سكامبس بمقترح لحظر الإعلانات الخاصة بالطعام غير الصحي على الراديو وشاشات التلفاز والمنصات الالكترونية بمختلف أنواعها من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك من أجل محاربة السمنة.





وقالت الدكتور سكامبس في كلمتها أمام البرلمان: "وفقا للبيانات الأخيرة من المعهد الأسترالي للصحة والرفاه فإن ربع الأطفال الأستراليين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد. كما وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن ما يقرب من ثلثي الاستراليين البالغين يعانون أيضا من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة".





وقالت النائبة الدكتورة صوفي كامبس أمام البرلمان إن "الأطفال معرضون لرؤية أكثر من 800 إعلان عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية على التلفزيون وحده كل عام، وأن هناك صلة مباشرة بين هذه الإعلانات والسمنة في الطفولة".



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وأضافت بأن "القيود الحالية غير كافية، والرقابة الذاتية لا تعمل – وإذا بقينا واقفين مكتوفي الأيدي بينما يتم إغراق الأطفال بإعلانات الوجبات السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، فنحن الذين نجعلهم يفشلون".





وبحسب المقترح، سيتم حظر إعلانات الحلويات والآيس كريم والوجبات الخفيفة المالحة والحلوة، بما في ذلك المشروبات المحلاة صناعياً أو المشروبات المخصصة للحمية.





وتشمل قائمة الأطعمة غير الصحية أطعمة مثل: اللحم والدجاج والسمك والمأكولات البحرية المفتتة والمقلية. تشمل القائمة أيضًا البرغر والبيتزا والناتشوز.



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من جهته قال وزير الصحة مارك باتلر إنه ناقش هذه الفكرة مع النائبة صوفي سكامبس وأن الحكومة تدرس وضع قيود على تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال من خلال إجراء دراسة حول هذا الموضوع بكلفة 500 ألف دولار.





وكانت الحكومة السابقة وضعت خطة لمدة عشر سنوات لمكافحة السمنة الزائدة، وأظهرت أن المعلنين ينفقون أكثر من 550 مليون دولار سنويا لتسويق أطعمة ومشروبات غير كحولية، معظمها غنية بالدهون والسكر والملح.





وتشير الاحصائيات كذلك إلى أنه إذا كان هناك طفل عمره بين الخامسة والثماني سنوات ويشاهد حوالي 80 دقيقة من البرامج التلفزيونية باليوم، فإنه سيرى حوالي 827 إعلانا، وأربع ساعات من الإعلانات الخاصة بالطعام غير الصحي سنويا.



عن هذا الموضوع تحدثنا مع أخصائية التغذية واللياقة البدنية صوفي البنا فقالت إن "حظر الإعلانات يفيد في إبعاد هذه الأطعمة عن متناول الأطفال لكن من المهم أيضا أن يكون هناك وعي من قبل الأهل حول التغذية الصحية وكيف يمكنهم شرح هذه المعلومات لأبنائهم".





وتشمل قائمة الأطعمة غير الصحية أطعمة مثل:اللحم والدجاج والسمك والمأكولات البحرية المفتتة والمقلية. تشمل القائمة أيضًا البرغر والبيتزا والناتشوز والبطاطا المقلية والهاش براون والكباب.





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وأيدت المقترح النائبة المستقلة الدكتور مونيك راين، وهي طبيبة أطفال وعملت في السابق كمديرة لقسم الأمراض العصبية ي مستشفى الأطفال الملكي ، وكذلك الجمعية الطبية الأسترالية.





كذلك أيد رئيس الجمعية الطبية الأسترالية ستيف روبسن، المقترح وقال إن ي حظر إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون سيكون إجراءً مهمًا لأنه سيقلل من تأثير الإعلانات على العقول الشابة سريعة التأثر".



من جهتها قالت رئيسة لجنة التغذية في مجلس السرطان الأسترالي، كلير هيوز- إن الأطعمة القليلة التغذية تسبب السمنة وتزيد من خطر الإصابة ب 13 نوعا من أنواع السرطان المختلفة في مراحل الحياة المتقدمة.



استمعوا إلى اللقاء مع أخصائية التغذية صوفي البنا كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

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