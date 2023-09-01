لجنة حماية المستهلك الأسترالية تقاضي كوانتاس. فلماذا؟

أطلقت لجنة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) اليوم إجراءً في المحكمة الفيدرالية الأسترالية.





تزعم اللجنة تورط خطوط طيران كوانتاس في سلوك مضلل و خادع، من خلال الإعلان عن تذاكر لأكثر من 8000 رحلة كانت قد ألغيتها بالفعل ولكن لم يتم إزالتها من قوائم البيع.





وقالت اللجنة في بيان إعلامي صدر بالأمس إن كوانتاس واصلت بيع التذاكر على موقعها الإلكتروني لأكثر من 8000 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر بين مايو ويوليو 2022 لمدة تزيد عن أسبوعين في المتوسط، وفي بعض الحالات لمدة تصل إلى 47 يومًا بعد إلغاء الرحلات.



اقرأ المزيد لماذا منعت أستراليا الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية؟

يشرح البيان كيف أن شركة كوانتاس لم تقم بتحديث صفحة الويب الخاصة بإدارة الحجوزات الخاصة بها لحاملي التذاكر لتعكس الإلغاء.





وقد أثر هذا السلوك على نسبة كبيرة من الرحلات الجوية التي ألغتها كوانتاس بين مايو ويوليو 2022.





هذا وتتعرض كوانتاس لانتقادات حادة أيضاً بسبب ممارستها ضغوطا على الحكومة لدفعها لرفض طلب الخطوط الجوية القطرية للحصول على 21 رحلة إضافية أسبوعيًا رغم أن الشركة حققت أرباحًا قياسية العام الماضي بلغت 2.47 مليار دولار.



