لماذا منعت أستراليا الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية؟

النقاط الرئيسية: قالت رئيسة شركة فيرجن جين هردليكا إنها سعت إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الحكومة لكنها لم تتلق أي رد

اعترف آلان جويس بأن كوانتاس مارست ضغوطا على الحكومة

انتقدت المعارضة أيضًا الافتقار إلى الشفافية الذي يستند إليه قرار منع الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية

تساءلت رئيسة شركة فيرجن أستراليا عن صحة قرار الحكومة بمنع المزيد من المنافسة المحلية لحماية أرباح كوانتاس، قائلة إن الحكومة ليس لديها المعلومات الصحيحة.





جاء هذا التعليق بعد أن منعت حكومة ألبانيزي الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية بعد ضغوط من شركة الطيران الوطنية كوانتاس.





وقالت رئيسة شركة فيرجن جين هردليكا إنها سعت إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الحكومة لكنها لم تتلق أي رد.





وقالت لراديو ABC يوم الثلاثاء: "جميع العاملين في الصناعة (يدعمون هذا) وكوانتاس هي الطرف الوحيد المعترض".



ردت السيدة هردليكا أيضًا على الاقتراحات التي قدمتها شركة كوانتاس بأن شركة الطيران الوطنية بحاجة إلى الحماية من خلال التدخل الحكومي.





وقالت: "إنها مملوكة للقطاع الخاص ومدرجة في السوق العامة وليست مملوكة للحكومة".





دافع آلان جويس، رئيس كوانتاس، عن قرار الحكومة برفض طلب الخطوط الجوية القطرية للحصول على 21 رحلة إضافية أسبوعيًا رغم أن الشركة حققت أرباحًا قياسية بلغت 2.47 مليار دولار.





واعترف جويس بأن كوانتاس مارست ضغوطا على الحكومة، قائلا إن الأمر يتعلق بحماية المصالح الوطنية الأسترالية.





وانتقدت المعارضة أيضًا الافتقار إلى الشفافية الذي يستند إليه قرار منع الخطوط الجوية القطرية من تسيير المزيد من الرحلات الداخلية، قائلة إن حماية أرباح كوانتاس ليست من مهام الحكومة.



