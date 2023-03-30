"يعتمد عليها بقاء ذوي الدخل المحدود": هيئة نقابية تضغط من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور في أستراليا

أعلن المجلس الأسترالي للنقابات العمالية أن أكثر من مليوني عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور يجب أن يحصلوا على زيادة بنسبة 7% لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

A woman speaks at a press conference

The ACTU said low-paid workers deserve the rise because they had suffered the most under rising inflation, which has eroded their buying power as living costs have increased. Source: AAP / Mich Tsikas

النقاط الرئيسية
  • يمكن أن يحصل أكثر من 2.6 مليون عامل يتقاضون الحد الأدنى والأجور الممنوحة على حد أدنى جديد للساعة قدره 22.88 دولار إذا تم إقرار الزيادة
  • رفعت لجنة العمل العادل في قرارها لعام 2022 الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.2 في المائة
  • قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة ستقدم تقريرها الخاص لكنها لم تذكر رقماً محدداً
اعتبر المجلس الأسترالي للنقابات العمالية أن الحد الأدنى للأجور للعاملين من ذوي الدخل المحدود في أستراليا يجب أن يرتفع بنسبة 7%.

قدمت الهيئة النقابية هذه التوصية في مذكرة إلى لجنة العمل العادل الوطنية لمراجعة الحد الأدنى للأجور قبيل اتخاذ قرار بهذا الشأن في حزيران/يونيو من هذا العام.

وفي حالة إقرار الزيادة، سيحصل أكثر من 2.6 مليون عامل يتقاضون الحد الأدنى على زيادة تجعل من أجرة الساعة 22.88 دولار، وبذلك يرتفع راتبهم السنوي إلى 45,337.28 دولار اعتباراً من 1 تموز/يوليو.
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وقال المجلس الأسترالي للنقابات العمالية إن العمال من ذوي الدخل المحدود يستحقون الزيادة لأنهم عانوا أكثر من غيرهم في ظل ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تآكل قوتهم الشرائية مع زيادة تكاليف المعيشة.

وقالت سالي ماكمانوس، الأمين العام للمجلس، "زيادة الأجور بنسبة 7% ضرورية للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى ممن عانوا من انخفاض فعلي في الأجور خلال العامين الماضيين".

"الأمر ببساطة يتعلق ببقاء العمال ذوي الأجور الأقل في بلدنا".
A woman speaks at a press conference
Unions are recommending a seven per cent pay increase for 2.6 million minimum and award wage workers. Source: AAP / Diego Fedele
ويبلغ المعدل السنوي الحالي للتضخم 6.8 في المائة، وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي.

وقالت مكمانوس، "هناك أشخاص حقيقيون وراء إحصاءات أزمة تكلفة المعيشة في أستراليا - العمال الذين نعتمد عليهم لتقديم خدمات حيوية في التعلم المبكر، ورعاية المسنين، ورعاية المعاقين، والوجبات السريعة، وعمال النظافة، والأمن، والتجزئة".
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أضافت ماكمانوس، "يتجاهل الناس وجبات الطعام ويتجنبون الرعاية الطبية ويخافون فاتورتهم القادمة".

"ارتفعت الإيجارات بشكل كبير بالتزامن مع تكلفة الأساسيات مثل البقالة والملابس والوقود ورعاية الأطفال".
ويعتبر المجلس الأسترالي للنقابات العمالية بأنه نظراً لأن الشركات سجلت أرباحاً كبيرة، فإن الزيادة المقترحة في الأجور أكثر من معقولة.

وأضاف أن الحد الأدنى لم يكن له تأثير ملموس على التضخم العام الماضي، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر على الاقتصاد هو انهيار القوة الشرائية للمستهلكين.

وقالت ماكمانوس، "يوجد الآن إجماع على كان يقوله المجلس منذ عام".

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نشر في: 30/03/2023 1:03pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
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