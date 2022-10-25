أديداس تقطع علاقاتها مع مغني الراب كاني ويست بسبب تصريحات "معادية للسامية"

النقاط الرئيسية: قالت أديداس في بيان إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها ويست - المعروف رسميًا باسم يي - كانت «غير مقبولة وبغيضة وخطيرة»

الإنهاء المفاجئ للتعاون بين مصمم الأزياء الرياضية ومغني الراب سيؤدي إلى خفض صافي دخل أديداس في عام 2022

قال جوزيف شوستر من المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن قرار أديداس بالتخلي عن الفنان كان «متأخرًا»

قالت شركة أديداس الألمانية العملاقة للملابس الرياضية يوم الثلاثاء إنها أنهت شراكتها مع كاني ويست بعد سلسلة من التصريحات النارية المعادية للسامية من قبل مغني الراب المثير للجدل.





وقالت أديداس في بيان إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها ويست - المعروف رسميًا باسم يي - كانت «غير مقبولة وبغيضة وخطيرة».





«بعد مراجعة شاملة، اتخذت الشركة قرارًا بإنهاء الشراكة مع يي على الفور.»



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قالت أديداس إنها "ستوقف الإنتاج» في خط «Yeezy» الناجح للغاية والذي تم تصميم منتجاته مع ويست و "ستوقف جميع المدفوعات إلى يي وشركاته".





وتشير التقديرات إلى أن الإنهاء المفاجئ للتعاون بين مصمم الأزياء الرياضية ومغني الراب سيؤدي إلى خفض صافي دخل أديداس في عام 2022 بـ «ما يصل إلى 250 مليون يورو (389.5 مليون دولار)».





قال جوزيف شوستر من المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن قرار أديداس بالتخلي عن الفنان كان «متأخرًا».





وقال شوستر: "لأسابيع، أثار ويست ضجة عالمية بسبب تصريحاته المعادية للسامية" مضيفًا أن تعليقات مغني الراب أصبحت «لا تطاق».



A sign advertises Yeezy shoes made by Adidas at a sneaker resale store, in Paramus, New Jersey, Tuesday, 25 October, 2022. Source: AP / (AP Photo/Seth Wenig) رحب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بقرار أديداس، قائلاً إنه كان على الشركة الألمانية أن تتصرف عاجلاً لتنأى بنفسها عن مخاطر معاداة السامية.





«لقد فعلت أديداس الكثير لتنأى بنفسها عن ماضيها، ومثل العديد من العلامات التجارية الرياضية، هي واحدة من تلك الشركات التي تقوم بحملات كبيرة ضد معاداة السامية والعنصرية.





وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، في بيان: «هذا هو السبب في أن الانفصال المبكر عن كاني ويست كان مناسبًا».





بدأت أديداس مراجعة علاقتها مع ويست في وقت سابق من هذا الشهر بعد ظهوره في عرض أزياء في باريس مرتديًا قميصًا يحمل شعار «White Lives Matter».





العبارة هي شعار للجماعات اليمينية في الولايات المتحدة ورد فعل على حركة Black Lives Matter.





بعد أيام تم حظر ويست من تويتر وإنستغرام لنشره تغريدة قال هدد فيها بأنه سوف "Go death con 3 on JEWISH PEOPLE.".



Kanye West at Milk Studios on 28 June, 2016 in Hollywood, California at the time he signed with Adidas. Credit: (Photo by Jonathan Leibson/Getty Images for ADIDAS) وقد قالت أديداس إن التعليقات التي أدلى بها ويست "تنتهك قيم الشركة المتمثلة في التنوع والشمول والاحترام المتبادل والإنصاف. "





أديداس هي أحدث علامة تجارية تنفصل عن ويست بعد تصريحاته النارية الأخيرة. أنهت دار الأزياء Balenciaga التي تتخذ من باريس مقراً لها علاقاتها مع مغني الراب الأسبوع الماضي، قائلة إنها «لم تعد (لديها) أي علاقة ولا أي خطط لمشاريع مستقبلية تتعلق بهذا الفنان».



كما قالت إحدى أكبر وكالات المواهب في هوليوود، CAA، يوم الاثنين إنها ستوقف تعاونها مع ويست بينما قالت شركة MRC المنتجة للأفلام والمواد التلفزيونية إنها ستقوم بتعليق فيلم وثائقي تم الانتهاء منه بالفعل عن الفنان.





كما ظهرت زوجة ويست السابقة كيم كارداشيان للانضمام إلى المجموعة دون ذكر والد أطفالها بالاسم.



وكتبت على تويتر وإنستغرام يوم الاثنين: «خطاب الكراهية ليس جيدًا أو مبررًا أبدًا».





«أقف مع المجتمع اليهودي وأدعو إلى وضع حد فوري للعنف الرهيب والخطاب البغيض تجاههم».





انخفضت أسهم أديداس بشكل حاد في بورصة فرانكفورت بعد إعلانها حيث انخفضت الأسهم بنسبة ثمانية في المائة تقريبًا عند 95.88 يورو في التعاملات المسائية.





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