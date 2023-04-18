لجنة إستشارية تطالب الحكومة الفيدرالية بزيادة مدفوعات السنترلنك ومبلغ المساعدة في الايجار

طالبت لجنة استشارية شكلتها الحكومة الفيدرالية لدراسة واقع مدفوعات السنترلنك بزيادة هذه المدفوعات وتخصيص مبلغ اضافي لها في ميزانية آيار مايو.





وصدرت الدعوات للحكومة الفيدرالية على زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي وصفتها اللجنة الاستشارية بأنها "غير كافية".





وشكلت الحكومة لجنة استشارية للشمول الاقتصادي لمراجعة مدفوعات دعم الدخل في كانون اول ديسمبر الماضي كجزء من اتفاق مع السناتور المستقل ديفيد بوكوك.



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وأوصت اللجنة وزير الخزانة جيم تشالمرز بإنفاق 34 مليار دولار في ميزانية مايو لزيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية مثل "جوب سيكر" والمساعدة في الإيجار.





ووجد التقرير أن الوضع الصعب للباحثين عن عمل يمثل عائقا أمام دخول القوة العاملة حيث لا يملك الباحثون عن عمل ما يكفي من المال لتلبية "أساسيات الحياة".





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