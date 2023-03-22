واحد من كل ثمانية أشخاص وطفل من كل ستة: تعرفوا على الأستراليين الذين يعيشون تحت خط الفقر

النقاط الرئيسية دخل المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية في شراكة مع جامعة نيو ساوث ويلز لدراسة المجموعات المعرضة لخطر الفقر

عاش واحد من كل ثمانية أشخاص، في المتوسط، تحت خط الفقر في عامي 2019-20

غالبية الأشخاص الذين يعتمدون على الدعم الحكومي يعيشون في حالة فقر والمدفوعات الحالية "غير كافية على الإطلاق"

توصلت دراسة جديدة إلى أن المستأجرين، والآباء العزاب، والنساء، والطلاب، والعاطلين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الأستراليين عرضة لخطر الفقر.





اشترك المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية (ACOSS) مع جامعة نيو ساوث ويلز لدراسة المجموعات التي كانت معرضة لخطر الفقر في حياتها.





وجدت الدراسة أن عمق الفقر الذي يعاني منه الأستراليون الذين يعتمدون على مدفوعات دعم الدخل كان شديداً.



في المتوسط، يعيش واحد من كل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل من بين كل ستة أطفال، تحت خط الفقر في 2019-20.





استنادًا إلى 50 في المائة من متوسط الدخل، يبلغ خط الفقر 489 دولار في الأسبوع لشخص بالغ أعزب و1,027 دولار في الأسبوع لزوجين لديهما طفلان.





وجدت الدراسة أن الفقر في أستراليا شديد التمييز بين الجنسين ويؤثر على الأهل العزاب والمهاجرين من خلفيات غير ناطقة باللغة الإنجليزية والأشخاص الذين يعانون من إعاقة بمعدلات أعلى من المتوسط.



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واحد من كل خمسة مستأجرين (20 في المائة) وأكثر من نصف الأشخاص في المساكن العامة يعيشون تحت خط الفقر.





هذا بالمقارنة مع 10 في المائة من أصحاب الرهن العقاري و8 في المائة من أصحاب المنازل الذين ليس لديهم رهن عقاري.





الأسر التي تعتمد على علاوة الشباب هي الأشد فقراً، ودخلها في المتوسط تحت خط الفقر بمقدار 390 دولار في الأسبوع.





بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على مدفوعات JobSeeker، يعيش 60 في المائة منهم في حالة فقر.



According to Cassandra Goldie, the head of ACOSS, the report revealed that most individuals who depended on government assistance lived in poverty, and the current payments were completely insufficient to cover their basic needs. Source: AAP / Mick Tsikas وقالت كاساندرا غولدي، رئيسة المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، إن التقرير وجد أن غالبية الأشخاص الذين يعتمدون على الدعم الحكومي يعيشون في فقر ويعتبرون أن المدفوعات الحالية "غير كافية على الإطلاق" لتلبية ضروريات الحياة.





وقالت: "يقدم هذا التقرير دليلاً آخر على الحاجة إلى حزمة للحد من الفقر في ميزانية أيار/مايو".





وتحث منظمة الدفاع عن الرعاية الاجتماعية الحكومة على رفع مدفوعات دعم الدخل إلى 76 دولار على الأقل في اليوم، ومضاعفة دعم الإيجار وزيادة الإضافات للأهل العزاب والأشخاص الذين يعانون من إعاقة.





وقالت الباحثة في جامعة نيو ساوث ويلز كارلا تريلوار إن التقرير كشف عن الدور الذي لعبته السياسات الحكومية في تحديد الفقر.





وقالت "إن عمق الفقر الذي يعاني منه الشباب الذين يعتمدون على مخصصات الشباب أمر غير مقبول".





"نرى كل يوم في الحرم الجامعي تأثير ذلك على الطلاب الذين يكافحون لدفع تكاليف الضروريات أثناء محاولتهم إكمال شهاداتهم".



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ومساء الثلاثاء، أطلقت النائبة عن حزب العمال أليسيا باين والنائبة الأحرارية بريدجيت آرتشر مجموعة أصدقاء برلمانيين متعددي الأحزاب من مجموعة إنهاء الفقر.





وينوي النائبان تسليط الضوء على الفقر في أستراليا ويدعوان إلى زيادة مدفوعات الباحث عن عمل.





ستوفر المجموعة منتدى غير حزبي لمناقشة تأثير الفقر في أستراليا وكيف يمكن للبرلمان معالجته.





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