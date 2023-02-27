كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

النقاط الرئيسية يجب على جميع السائقين الذي يتعرضون لحادث سيارة التوقف بموجب القانون وتبادل المعلومات الشخصية

لا تحتاج الشرطة في أستراليا للحضور إلا في حوادث التصادم الكبرى، حيث توجد إصابات أو عوامل أخرى قد تكون غير قانونية

في معظم الحالات، يمكن للسائقين المتورطين في حوادث تصادم طفيفة أن يقوموا بالخطوات المطلوبة بأنفسهم

قد يكون الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث نقل قادرين على تقديم مطالبات للحصول على تعويض عن الأضرار أو الإصابات من خلال تأمين السيارة الخاص أو تأمين تأمين الطرف الثالث الإجباري (CTP) أو تعويض العمال، تبعاً لظروفهم الخاصة

في أستراليا، يعتبر عدم التوقف بعد حادث اصطدام سيارة جريمة يعاقب عليها القانون.





أول شيء يجب فعله بعد وقوع حادث هو التأكد من سلامة جميع المعنيين والتأكد من عدم حاجة أي شخص إلى مساعدة طبية فورية.





يقول رقيب شرطة نيو ساوث ويلز سكوت ستافورد من قيادة المرور والطرق السريعة، "تأكد أنك في أمان في سيارتك وأن الأشخاص الآخرين بأمان، بما في ذلك التحقق من المخاطر المحيطة بك وبالمركبات الأخرى".



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"إذا كنت تتجول في سيارتك، راقب ما حولك لأن [المركبات الأخرى] يمكن أن تشكل خطراً أكبر عليك من الحادث الذي تعرضت له، والذي قد يكون حادثاً بسيطاً. إذا كان القيام بذلك آمناً، قم بإبعاد المركبات عن الطريق الرئيسي أو إلى مكان آمن لتبادل التفاصيل".





في حالة إصابة أي شخص، يجب عليك الاتصال بالرقم 000 على الفور للحصول على المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية إذا استطعت. سيتصل مشغلو الطوارئ بالشرطة والخدمات الأخرى للحضور إلى موقع الحادث، مثل سيارات الإسعاف أو خدمات الإطفاء حيث يتم تصنيف الحادث على أنه تصادم كبير.





أضاف الرقيب ستافورد، "التصادم الكبير هو المكان الذي يُحاصر فيه أي شخص أو يُقتل أو يُصاب، إذا بدا أن أياً من السائقين كان يقود تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو إذا فشل أي من الأطراف المتورطة في التصادم في التوقف و/أو تبادل التفاصيل الخاصة بهم".



Police and local authorities work to clear the Harbour Bridge following a fatal crash earlier in the morning on the Harbour Bridge on August 27, 2020 in Sydney, Australia. Credit: James D. Morgan/Getty Images ستحضر الشرطة إلى موقع الاصطدام عندما تكون هناك مخاطر على الطريق أو إعاقة لحركة المرور أو في حالة وجود مركبة ثقيلة. ويمكن للشرطة أيضاً أن تتدخل إذا كان أي شخص يشعر بالضيق الشديد أو بالخوف من طرف عدواني.





ومع ذلك، في معظم حوادث تصادم السيارات الصغيرة التي لا يصاب فيها أحد، يمكن للأطراف البدء في حل المشكلة فيما بينهم. ولا يتعيّن على الشرطة الحضور إلى مكان الحادث أو الشروع في تحقيق جنائي في الحوادث الطفيفة.





وإذا كان من الممكن قيادة كلتا السيارتين، يجب عليك البحث عن مكان آمن للوقوف على جانب الطريق لإجراء محادثة قصيرة وتبادل معلومات تسجيل المركبات وتفاصيل رخصة القيادة.





يقول الرقيب ستافورد، "يمكنك التقاط صورة لكل مركبة مع لوحة التسجيل. التقط أيضاً صورة للأضرار التي لحقت بالسيارة، ثم التقط صورة لرخصة الشخص الآخر، وبعد ذلك أطلب رقم الهاتف أيضاً. وتقدم كل التفاصيل الخاصة بحادث التصادم الطفيف إلى شركة التأمين الخاصة بك والتي ستعمل على تحديد من كان المخطئ في الحادث وتتواصل مع الطرف الآخر فيما يتعلق بإصلاح الأضرار".



المطالبة بتأمين السيارة الخاصة

إذا كان لديك تأمين خاص على السيارة، قد ترغب في الاتصال بشركة التأمين الخاصة بك في أقرب وقت ممكن للإبلاغ عن الحادث.





جين فولي، المحامية في مجال الحقوق المالية، تقدم النصيحة التالية، "عندما تقدم مطالبة تأمين، إذا لم تكن الطرف المخطئ في الحادث، وإذا لم يكن لديك اسم وعنوان الطرف الآخر، فإن شركة التأمين ستجعلك تدفع الفائض، ولكن إذا حصلت على هذه المعلومات فأنهم في الغالب لن يفعلوا ذلك. لاحظ ما إذا كان هناك أي شهود أو لقطات كاميرات مراقبة قد تكون مفيدة لاحقاً إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بالطرف المخطئ".



If you are not at fault, it is critical to obtain the details of the other party to avoid unnecessary repair costs. Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images ومع ذلك، إذا لم تكن مخطئاً بشكل واضح وكان للطرف الآخر تأمين خاص، تقول فولي إنه يمكنك ملاحقة السائق الآخر للمطالبة بتعويض عن الضرر من شركة التأمين الخاصة به، لذلك يمكنك التوفير عند المطالبة بالضرر الذي لحق بك.





"أفضل شيء تفعله هو اصطحاب سيارتك إلى الميكانيكي وتقييمها. بمجرد حصولك على عرض أسعار، أرسله مع الصور والتقييم إلى السائق الآخر. ومن المرجح أن يرسل السائق الآخر تلك المستندات إلى شركة التأمين الخاصة به وسوف تتصل بك شركة التأمين هذه مباشرة".



ستحاول شركة التأمين التابعة للطرف الآخر إقناعك بإصلاح سيارتك لدى الميكانيكي الخاص بها. لا يجب عليك ان تفعل ذلك. ليس عليك الحصول على عروض أسعار متعددة. وليس لديهم الحق في رؤية سيارتك أو فحصها جين فولي، محامية في مجال الحقوق المالية

تقول فولي إنه من أجل الحصول على مدفوعات مباشرة من شركة تأمين السائق الآخر، يجب أن توجه لهم رسالة مطالبة. مع ذلك، قد تقرر شركة التأمين التفاوض على المبلغ أو تقييم عرض الأسعار الخاص بك.





"إذا كان المبلغ الذي تطلبه أقل من 15,000 دولار وإذا لم تتعاون شركة التأمين الأخرى، يمكنك تقديم شكوى ضدها لدى هيئة الشكاوى المالية الأسترالية، وهي عبارة عن برنامج لتسوية المنازعات عبر الإنترنت، وستتخذ قراراً وتحاول حل المشكلة بين الأطراف.



تضيف فولي، "إذا كان المبلغ أكثر من 15,000 دولار ولم تتعاون شركة التأمين بالشكل المطلوب، يجب عليك مقاضاتها في المحكمة المحلية. ولكن قبل القيام بذلك، أوصيك بشدة بالحصول على مشورة قانونية خاصة".



Credit: Peter Stark/Getty Images/fStop

عندما تكون على خطأ

إذا كنت مخطئاً وكان لديك تأمين، يمكنك المطالبة به استناداً للتأمين الخاص بك.





ولكن إذا كنت مخطئاً بدون تأمين، من المحتمل أن تتلقى رسالة مطالبة مع عرض سعر الطرف الآخر للإصلاح. لكن هناك مجال للتفاوض.





"أفضل شيء تفعله هو التقاط الصور وإحضار عرض الأسعار للميكانيكي الخاص بك وطلب الحصول على مشورة من جهة ثانية. يمكنك التفاوض على ترتيبات الدفع، إذا كنت لا تستطيع دفعه مقدماً، ويمكنك أن تعرض دفع مبلغ مقطوع مخفض. لكن مرة أخرى، أوصيك بطلب المشورة القانونية".



The Financial Rights website offers sample letters of demand and the Motor Vehicle Accident Problem Solver, an online tool to help navigate a variety of situations, depending on your jurisdiction and circumstances. Credit: Erik Von Weber/Getty Images

تأمين الطرف الثالث الإجباري (CTP)

إذا تعرضت لإصابة جسدية أو نفسية في حادث نقل، قد تتمكن من تقديم مطالبة إلى التأمين الإجباري للطرف الثالث (CTP) في ولايتك أو إقليمك.





ويدفع مالكو السيارات أقساط تأمين CTP عند تسجيل سياراتهم. ولن يدفع برنامج التحويلات النقدية تكاليف إصلاح المركبات، لكنه يغطي الأضرار التي لحقت بالممتلكات والعلاجات للأشخاص المصابين في حادث نقل إذا لم يكن الحادث متعلقاً بالعمل.





لجنة النقل والحوادث في فيكتوريا هي شركة تأمين تقدم الدعم لسكان فيكتوريا المصابين في حوادث النقل، بغض النظر عمن تسبب بالحادث.





ويقول داميان بويل، رئيس قسم التعافي والإصابات الخطيرة في لجنة النقل والحوادث "نحن ندفع مقابل خدمات مثل الطبيب العام أو الخدمات المتخصصة، وخدمات تشخيص خدمات المستشفى، ولكن أيضاً العلاج الطبيعي والعلاج النفسي، ودعم العودة إلى العمل، وخدمات الرعاية الشخصية، مثل البستنة والتنظيف، واستبدال الدخل ثم التعويض أيضاً".





وينبغي على الأشخاص المصابين في حادث سير متعلق بالعمل تقديم مطالبة بتعويض ضد شركة تأمين صاحب العمل.



الموارد:

هيئة تنظيم التأمين الحكومية في نيو ساوث ويلز





لجنة حوادث النقل في فيكتوريا





مكتب تأمين المقاطعة في المقاطعة الشمالية





هيئة تأمين حوادث السيارات في كوينزلاند





الجهة الناظمة لتأمين تأمين الطرف الثالث الإجباري في جنوب استراليا





مجلس تأمين حوادث السيارات في تسمانيا





هيئة التأمين في غرب أستراليا





الحقوق المالية حل مشاكل المركبات الآلية





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