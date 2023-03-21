خمسون حريقاً ومئة إصابة في ثلاثة أشهر: هل الدراجات الكهربائية آمنة؟

النقاط الرئيسية
- قرابة 100 شخص تعرضوا لإصابات فضلاً عن اندلاع أكثر من 50 حريقاً في الدراجات وألواح التزلج الكهربائية
- أصدرت مجموعة EV FireSafe، التي تراقب مخاطر السيارات الكهربائية، بياناتها يوم الثلاثاء
- يأتي ذلك بعد أن أرغم انفجار دراجة كهربائية في نيو ساوث ويلز رجلاً على القفز من نافذة من الطابق الثاني للهروب من حريق اندلع في موقف السيارات بمنزله
أصدرت مجموعة EV FireSafe، التي تراقب مخاطر السيارات الكهربائية، بياناتها يوم الثلاثاء بعد أن أرغم انفجار دراجة كهربائية في نيو ساوث ويلز رجلاً على القفز من نافذة من الطابق الثاني للهروب من حريق اندلع في موقف السيارات بمنزله.
وتوقع الخبراء تزايد حرائق البطاريات والانفجارات من السيارات الكهربائية الخفيفة ما لم يتم استحداث تشريعات وتدريبات جديدة للتحكم في الاستخدام والبيع.
وقالت إيما ساتكليف، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة EV FireSafe، إن المجموعة تحققت من 57 حادثاً خطيراً تسببت فيه مركبات التنقل الصغيرة منذ كانون الثاني/يناير، مما أدى لإصابة 97 شخصاً ووفاة ثمانية حول العالم.
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