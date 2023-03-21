خمسون حريقاً ومئة إصابة في ثلاثة أشهر: هل الدراجات الكهربائية آمنة؟

تعرض حوالي 100 شخص لإصابات، فضلاً عن اندلاع أكثر من 50 حريقاً في الدراجات الكهربائية وألواح التزلج الإلكترونية في أقل من ثلاثة أشهر، وفقاً لأرقام من مجموعة بحثية أسترالية.

ELECTRIC SCOOTER STOCK BRISBANE

E-scooters are seen parked in Brisbane, Tuesday, November 1, 2022. From Tuesday, fines of up to $1078 will apply to e-scooter users for breaking Queensland laws for personal mobility devices. (AAP Image/Jono Searle) NO ARCHIVING Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • قرابة 100 شخص تعرضوا لإصابات فضلاً عن اندلاع أكثر من 50 حريقاً في الدراجات وألواح التزلج الكهربائية
  • أصدرت مجموعة EV FireSafe، التي تراقب مخاطر السيارات الكهربائية، بياناتها يوم الثلاثاء
  • يأتي ذلك بعد أن أرغم انفجار دراجة كهربائية في نيو ساوث ويلز رجلاً على القفز من نافذة من الطابق الثاني للهروب من حريق اندلع في موقف السيارات بمنزله
أصدرت مجموعة EV FireSafe، التي تراقب مخاطر السيارات الكهربائية، بياناتها يوم الثلاثاء بعد أن أرغم انفجار دراجة كهربائية في نيو ساوث ويلز رجلاً على القفز من نافذة من الطابق الثاني للهروب من حريق اندلع في موقف السيارات بمنزله.

وتوقع الخبراء تزايد حرائق البطاريات والانفجارات من السيارات الكهربائية الخفيفة ما لم يتم استحداث تشريعات وتدريبات جديدة للتحكم في الاستخدام والبيع.
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وقالت إيما ساتكليف، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة EV FireSafe، إن المجموعة تحققت من 57 حادثاً خطيراً تسببت فيه مركبات التنقل الصغيرة منذ كانون الثاني/يناير، مما أدى لإصابة 97 شخصاً ووفاة ثمانية حول العالم.
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نشر في: 21/03/2023 12:57pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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