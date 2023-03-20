تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

النقاط الرئيسية عدد من مدفوعات دعم الدخل سيرتفع اليوم الإثنين

حذرت هيئة الرعاية الاجتماعية في أستراليا من أن الزيادات في بعض المدفوعات مثل JobSeeker ليست كافية

ميليسا فيشر هي من بين الذين يتلقون مدفوعات JobSeeker وترى أنها يجب أن ترتفع أكثر

بالنسبة إلى ميليسا فيشر، فإن الحياة في برنامج JobSeeker خلال أزمة تكلفة المعيشة في أستراليا ليست سهلة.





عدم تناول واحدة أو أكثر من وجبات الطعام اليومية أصبح مسألة معتادة بالنسبة إلى ميليسا التي تعيش في جنوب أستراليا، وتعاني من إعاقة ومرض مزمن. وقالت إنها تكافح من أجل توفير ما يكفي من الطعام لمدة أسبوعين وأن عدم تناول وجبات الطعام قد تسبب لها في الإصابة بالاسقربوط - وهو مرض ناجم عن نقص فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى التعب وألم المفاصل.





تتلقى فيشر حالياً ما مجموعه 683.40 دولار كل أسبوعين، غالبيتها ذلك من مدفوعات JobSeeker، إلى جانب 8.80 دولار إضافي من ملحق الطاقة و6.60 دولار كبدل أدوية.





يوم الإثنين، ستكون من بين 4.7 مليون أسترالي سيحصلون على زيادة في مدفوعات دعم الدخل تماشياً مع التضخم. لكنها تعتقد أن الزيادة لن تساعد كثيراً في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.



ما هي المدفوعات التي سترتفع، وكم ستبلغ الزيادة؟





تتم مراجعة بعض مدفوعات دعم الدخل مرتين في السنة: الأولى في 20 آذار/مارس والثانية في 20 أيلول/سبتمبر.





وتعكس الزيادات معدلات التضخم على مدى ستة أشهر بناءً على بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي. وبلغت الزيادة يوم الاثنين 3.7 في المائة، بناءً على ارتفاع التضخم بنسبة 1.8 في المائة في ربع أيلول/سبتمبر، و1.9 في المائة في ربع كانون الأول/ديسمبر.





سيحصل الأشخاص الذين يتلقون معاش السن ومعاش دعم الإعاقة ودفعات مقدمي الرعاية على زيادة قدرها 37.50 دولار كل أسبوعين للأفراد و56.40 دولار كل الأسبوعين للأزواج.



Social Services Minister Amanda Rishworth says indexation is a "pillar of our social security system" that "helps those doing it toughest". Source: AAP / Morgan Sette سيرتفع الحد الأقصى لمعدل المعاش التقاعدي كل أسبوعين إلى 1,064 دولار للأفراد و1604 دولارات للأزواج عندما يتم أخذ المعاش التقاعدي ومكملات الطاقة في الاعتبار.





ستتم زيادة مدفوعات طالبي العمل الفرديين والبالغين ABSTUDY بمقدار 24.70 دولار إلى 701.90 دولار كل أسبوعين عندما يتم إدراج مكمل الطاقة.





سيشهد العزاب الذين ليس لديهم معالين والذين يتلقون دعم الإيجار زيادة في المدفوعات بمقدار 5.70 دولار كل أسبوعين، بينما سيحصل الآباء العزاب الذين يتلقون مدفوعات الأبوة والأمومة على 33.90 دولار إضافي كل أسبوعين.



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شارمين كرو هي مديرة السياسات في المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، وهي تطالب بزيادة مدفوعات JobSeeker وABSTUDY وAUSTUDY وYouth Allowance إلى 76 دولار في اليوم - وهو الحد الأقصى لمعدل المعاش التقاعدي الأسبوعي للأفراد اعتباراً من يوم الاثنين.





وقالت: "يجب أيضاً مراجعتها بما يتماشى مع الأجور بالإضافة إلى الأسعار، والتي ستضمن مواكبة المدفوعات لمستويات معيشة المجتمع على المدى الطويل، والتي يتم تحديدها عادةً من خلال نمو الأجور بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين".



"الشيء الآخر الذي نطالب به هو مضاعفة دعم الإيجار، ويجب أن تكون هناك مدفوعات تكميلية تعترف بالتكاليف الإضافية التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة أو الأمراض المزمنة".





وقالت كرو إن الزيادات في المؤشرات لا تساعد كثيراً لأن مدفوعات مثل JobSeeker كانت بالفعل "غير كافية" قبل دخول أستراليا مرحلة تضخم مرتفع.





وقالت: "ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية (بناءً على أرقام التضخم في ربع كانون الأول/ديسمبر)، لكن مدفوعات JobSeeker ارتفعت خلال ذلك الوقت بنحو 6 في المائة تقريباً".





"لذا فإن ما نسمعه من الناس هو أنه يتعين عليهم التخلي عن الكثير لمجرد الاحتفاظ بسقف فوق رؤوسهم".



Single JobSeeker and adult ABSTUDY payments will increase by $24.70 to $701.90 a fortnight when the energy supplement is included. Source: AAP بالنسبة إلى فيشر، هذا الواقع حقيقي للغاية.





قالت إنها تشعر بأنها محظوظة لوجودها في السكن الحكومي، لكنها تخشى أن إيجارها قد يرتفع بعد وقت قصير من زيادة مدفوعاتها.





وعلى الرغم من أن إيجارها مدعوم، إلا أن السيدة فيشر، التي تستفيد من معونات JobSeeker منذ سبع سنوات وهي متقشفة للغاية في ميزانيتها، تكافح الآن لشراء ما يكفي من الطعام.





"عندما استعنت ببرنامج JobSeeker لأول مرة، على الرغم من أنني وجدت الأمر صعباً للغاية، إلا أنه كان لا يزال بإمكاني تناول الطعام ... ودفع فواتيري".





"أصبح الأمر أكثر صعوبة مع مرور الوقت، ولكن كانت الأشهر الثمانية الماضية هي الأسوأ على الإطلاق. كنت أقوم بالتسوق كل أسبوعين من البقالة مقابل 100 دولار وما زلت أفعل ذلك ولكني أحصل على أقل بكثير".





قالت فيشر إنها "تكافح سوء التغذية والاسقربوط" لأنها لا تستطيع أن تأكل بشكل صحيح.





"هناك أيام في نهاية الأسبوعين ينفد فيها أي شيء لدي".





"الآن لا أتناول الإفطار والغداء وأركز على وجبة العشاء، لأنني أعتقد أنك إذا ذهبت إلى الفراش جائعاً، فأنت لا تنام".





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